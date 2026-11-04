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Milei se reunió con Santiago Abascal antes de la Cumbre Iberoamericana en Madrid

La acotada gira internacional del jefe de Estado en la capital española incluye sólo la cita multilateral y excluye audiencias con la Casa Real o ministros.

El presidente argentino Milei fue recibido por Santiago Abascal de VOX en España. Crédito: Oficina del PresidenteEl presidente argentino Milei fue recibido por Santiago Abascal de VOX en España. Crédito: Oficina del Presidente
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Antes de su participación en una nueva edición de la Cumbre Iberoamericana que se desarrollará en España, el presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el titular del partido VOX, Santiago Abascal.

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El encuentro entre el jefe de Estado y el dirigente opositor español se dio en medio de la acotada gira que realiza Milei en España, donde tiene previsto participar de la Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en Madrid.

Leader of the far-right VOX party, Santiago Abascal, questions Spanish Prime Minister Pedro Sanchez at the parliament over corruption cases surrounding his Socialist Party, in Madrid, Spain, June 24, 2026. REUTERS/Violeta Santos MouraSantiago Abascal, líder de VOX. REUTERS/Violeta Santos Moura

Tensión política con Pedro Sánchez

La reunión tiene un tinte político especial, dado que Abascal será el candidato de la oposición en las elecciones del gobierno español previstas para el 29 de noviembre. Su principal competidor será el actual presidente Pedro Sánchez, quien irá por la reelección y quien, a su vez, mantiene un complejo vínculo con Milei.

Spain's Prime Minister Pedro Sanchez speaks at the command post following the collision of two high-speed trains between the towns of Mora and Orgaz, near Toledo, Spain, October 28, 2026. REUTERS/Violeta Santos MouraPedro Sanchez. REUTERS/Violeta Santos Moura

El Gobierno se limitó a publicar una foto del encuentro entre el mandatario argentino y el dirigente español.

En base a la comunicación oficia, no están previstas audiencias ni encuentros bilaterales con el rey Felipe VI, jefe de Estado español, ni con representantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Cómo sigue la agenda de Milei

La delegación presidencial arribó a Madrid pasado el mediodía, luego de realizar una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria, donde Milei fue recibido por el cónsul argentino Luis María Sobrón.

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Tras la derrota de su aliado Donald Trump en las elecciones estadounidenses de medio término, el mandatario cumplirá una agenda acotada en la capital española en lo que será un nuevo viaje exprés.

Las actividades multilaterales se concentrarán el jueves 5 de noviembre, a partir de las 5 horas, cuando Milei participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en la Galería de las Colecciones Reales.

Una vez concluida la actividad, el vuelo oficial ARG-01 emprenderá el regreso a la Argentina a las 17, con una nueva escala técnica en Canarias. Está previsto que el mandatario arribe al país el próximo viernes 6 a las 7:30 horas.

Milei había visitado España entre el 19 y el 21 de octubre pasado, aunque en esa oportunidad no pudo concretar un encuentro con Abascal, quien se encontraba en una gira de campaña electoral.

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