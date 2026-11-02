Pedro Sánchez volvió a marcar distancia con Javier Milei en la previa de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, de la que ambos participarán esta semana. Sin nombrar al presidente argentino, afirmó: “España se gobierna desde España, no desde Washington, Tel Aviv, Moscú o Buenos Aires”.
Pedro Sánchez apuntó a Milei antes de la cumbre: “España se gobierna desde España”
El mandatario socialista cuestionó las alianzas de la ultraderecha y aludió a Buenos Aires. El presidente argentino viajará a Madrid para el encuentro del miércoles y jueves.
La declaración sumó tensión al vínculo entre ambos dirigentes, después de que el mandatario libertario calificara de “dictador” al jefe del Gobierno español en Madrid. El nuevo cruce antecede al encuentro institucional de jefes de Estado previsto para este miércoles y jueves en la capital española.
Críticas a las alianzas de derecha
Sánchez habló en el foro World in Progress, realizado en el Palacio de Congresos de Cataluña. Allí sostuvo que los partidos de extrema derecha responden a intereses de terceros y afirmó que esos sectores son los que los “financian y marcan los pasos a seguir”.
En un mensaje de tono electoral, de cara a las presidenciales del 29 de noviembre, cuestionó una eventual victoria de la alianza entre el Partido Popular (PP) y Vox, fuerzas afines a las políticas de Milei. “Para esa ultraderecha, el conflicto o la confrontación no es sólo un medio para alcanzar el poder, es un fin en sí mismo”, expresó.
El secretario general del PSOE también sostuvo que esa estrategia excede el escenario español. Señaló que lo que denomina una “internacional ultraderechista” construye vínculos entre países y “teje alianzas para debilitar Europa desde dentro”, en una advertencia sobre el alcance de esos acuerdos políticos.
La advertencia sobre Europa
Otro de los ejes de su intervención fue la defensa del “modelo social europeo”. Sánchez afirmó que las fuerzas que lo cuestionan también buscan debilitar la unidad del continente, en un momento en el que, según planteó, resulta necesario sostenerla.
El mandatario vinculó esos cuestionamientos con un retroceso en derechos y políticas sociales. “Por supuesto lo que hacen también es pretender dar marcha atrás al reloj de la historia y desmantelar avances sociales que creíamos incuestionables”, sostuvo durante su exposición.
El viaje de la comitiva argentina
Milei tiene previsto partir este martes a las 23 rumbo a Madrid. Lo acompañarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La visita incluirá actividades durante el miércoles y el jueves, en el marco de la Cumbre Iberoamericana.