La actividad agrícola en el centro norte de la provincia de Santa Fe estuvo marcada por la continuidad de la cosecha de trigo y el avance de las siembras de los cultivos de la campaña gruesa. Así lo señala el último informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas, difundido por la Bolsa de Comercio de Santa Fe y elaborado con la participación de la Universidad Católica de Santa Fe, correspondiente al período comprendido entre el 4 y el 10 de noviembre de 2026.
Campaña agrícola: el trigo entra en la etapa final y avanza la implantación de soja temprana
El informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe en conjunto con la Universidad Católica de Santa Fe, registró avances en la recolección de trigo y en la implantación de soja temprana, arroz, algodón y sorgo. Las precipitaciones y los elevados niveles de humedad condicionaron el ritmo de las tareas durante la semana del 4 al 10 de noviembre.
Las condiciones ambientales permitieron sostener las tareas de recolección del cereal, mientras que la humedad ambiente y las nuevas precipitaciones regularon el ritmo de implantación de soja temprana, arroz, algodón y sorgo granífero o forrajero.
El 94% del trigo presentó condiciones buenas a muy buenas
De acuerdo con el relevamiento, las lluvias registradas durante uno a tres días, con diferentes intensidades según las zonas, favorecieron la evolución final de los cultivos de la campaña fina y el comienzo de la gruesa.
El trigo contó durante todo su ciclo con una muy buena disponibilidad de agua útil, tanto en la cama de siembra como en las reservas de los perfiles de los suelos. Al momento del informe, el 94% de los lotes en pie presentaba condiciones buenas a muy buenas, con algunos cuadros en estado excelente.
El 6% restante se encontraba en estado regular, principalmente en el noroeste del área de estudio, como consecuencia de la distribución irregular de las precipitaciones.
En cuanto al aspecto sanitario, no se detectaron plagas ni enfermedades de consideración. De todos modos, continuaron los monitoreos y controles de enfermedades fúngicas.
La humedad reguló la implantación de soja temprana
La siembra de soja temprana avanzó a ritmo constante, aunque los elevados porcentajes de humedad ambiente al comienzo de algunas jornadas y las nuevas precipitaciones limitaron el desarrollo de las labores.
El relevamiento también identificó implantaciones sobre rastrojos de maíz temprano. En paralelo, los productores continuaron con el acondicionamiento de los lotes, los monitoreos y los controles a campo.
En el caso del arroz y el algodón, las tareas de implantación también estuvieron condicionadas por la humedad y las lluvias, junto con las características particulares de cada zona. Para ambos cultivos se mantuvieron las tareas de seguimiento y control.
Girasol en floración y seguimiento de los cultivos de verano
Los lotes de girasol relevados se encontraban en plena etapa de antesis R5-5, correspondiente a la mitad de la floración. Durante la semana se realizaron monitoreos, controles y algunas aplicaciones puntuales de fertilizantes nitrogenados, herbicidas e insecticidas.
Por su parte, en los lotes de maíz temprano o de primera continuaron las tareas de seguimiento, control y evaluación, de acuerdo con las condiciones de las distintas zonas geográficas.
También prosiguió la siembra de sorgo granífero y forrajero, aunque su ritmo estuvo regulado por los escenarios ambientales. Se realizaron, además, aplicaciones aisladas y labores de monitoreo.
El informe destaca que la distribución geográfica de las precipitaciones y las particularidades ambientales de cada región fueron factores determinantes para el desarrollo de las actividades agrícolas y el cumplimiento de las planificaciones previstas para el inicio de la campaña gruesa.