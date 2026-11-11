Informe SEA

Campaña agrícola: el trigo entra en la etapa final y avanza la implantación de soja temprana

El informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe en conjunto con la Universidad Católica de Santa Fe, registró avances en la recolección de trigo y en la implantación de soja temprana, arroz, algodón y sorgo. Las precipitaciones y los elevados niveles de humedad condicionaron el ritmo de las tareas durante la semana del 4 al 10 de noviembre.