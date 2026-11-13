Agricultura

La producción de trigo argentino alcanzaría las 24,3 millones de toneladas y consolida una supercampaña

La Bolsa de Comercio de Rosario elevó en 500.000 toneladas su estimación para la campaña 2026/27, que alcanzaría los 24,3 millones de toneladas. Con un avance de cosecha del 13%, el rendimiento promedio nacional se proyecta en 36 quintales por hectárea. Las buenas condiciones climáticas durante el desarrollo del cultivo y los resultados obtenidos en distintas regiones impulsaron las expectativas productivas.