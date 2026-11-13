La campaña triguera 2026/27 se encamina a convertirse en una de las más importantes de la historia argentina. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) actualizó sus proyecciones y elevó a 24,3 millones de toneladas la estimación de producción nacional, unas 500.000 toneladas por encima del cálculo realizado en octubre.
La producción de trigo argentino alcanzaría las 24,3 millones de toneladas y consolida una supercampaña
La Bolsa de Comercio de Rosario elevó en 500.000 toneladas su estimación para la campaña 2026/27, que alcanzaría los 24,3 millones de toneladas. Con un avance de cosecha del 13%, el rendimiento promedio nacional se proyecta en 36 quintales por hectárea. Las buenas condiciones climáticas durante el desarrollo del cultivo y los resultados obtenidos en distintas regiones impulsaron las expectativas productivas.
De confirmarse este volumen, el ciclo se ubicará como el segundo de mayor producción de trigo del país, solamente por detrás de la campaña 2025/26, que alcanzó las 28,5 millones de toneladas. Además, superaría en un 5,6% el anterior máximo histórico, registrado en 2021/22.
El nuevo escenario representa un cambio significativo respecto de las expectativas iniciales. En mayo, cuando comenzaba la siembra, las proyecciones se ubicaban entre 18 y 19 millones de toneladas, en un contexto de elevados costos de producción y perspectivas de una menor incorporación de tecnología.
Sin embargo, la reducción del precio de los fertilizantes, la mejora de las condiciones económicas para la siembra y un escenario climático favorable permitieron ampliar el área implantada y mejorar las perspectivas de rendimiento.
Más superficie sembrada y condiciones climáticas favorables
De acuerdo con el informe elaborado por el equipo de la BCR, la superficie sembrada alcanzó los 6,95 millones de hectáreas, lo que representa la segunda mayor extensión de la historia triguera argentina. En mayo, las estimaciones iniciales proyectaban apenas 6,66 millones de hectáreas, principalmente por el impacto de los altos costos de producción.
Uno de los factores determinantes fue la evolución del precio de la urea, que al inicio de la campaña había alcanzado valores cercanos a los 1.000 dólares por hectárea. Su posterior reducción contribuyó a mejorar las perspectivas económicas y favoreció una mayor intención de siembra.
A esto se sumaron las buenas reservas de humedad en los suelos de la región pampeana y las lluvias registradas durante junio en el sudoeste bonaerense, que permitieron completar los planes de implantación.
El comportamiento climático durante octubre y los primeros diez días de noviembre también tuvo una incidencia favorable. Las bajas temperaturas, la marcada amplitud térmica entre el día y la noche y las precipitaciones inferiores a los valores habituales limitaron las condiciones propicias para el desarrollo de enfermedades, especialmente la fusariosis.
Desde la región central, técnicos consultados por la entidad destacaron la particularidad de las condiciones térmicas registradas durante ese período, que contribuyeron a prolongar las etapas finales del cultivo y mejorar las expectativas sobre el peso de los granos.
No obstante, también se registraron heladas agronómicas durante el último fin de semana largo en el sur bonaerense. Si bien inicialmente no se esperan daños significativos en el sudeste, existen algunas inquietudes en sectores del sudoeste, particularmente en la zona de Pigüé.
Rendimientos destacados y dos provincias con marcas récord
Con un avance de cosecha del 13%, la BCR realizó ajustes en las estimaciones de rendimiento para distintas regiones del país. Buenos Aires continúa encabezando los registros, con un promedio proyectado de 40,5 quintales por hectárea, lo que representa una mejora que aporta unas 340.000 toneladas adicionales a la producción nacional.
Aunque ese resultado todavía se encuentra por debajo del récord provincial de 47,5 quintales por hectárea alcanzado en la campaña anterior, constituye uno de los principales aportes a la nueva estimación nacional.
El informe también destaca los resultados de La Pampa y Santiago del Estero, que se encaminan a establecer nuevos máximos productivos. En el primer caso, el rendimiento promedio se estima en 30,2 quintales por hectárea, por encima de los 29,2 quintales registrados en 2025/26.
En Santiago del Estero, la proyección alcanza los 26 quintales por hectárea, superando ampliamente los 23,2 quintales del ciclo anterior. Allí, el avance de la cosecha se aceleró ante los pronósticos de lluvias y se registraron resultados superiores a los esperados.
Los técnicos de la región informaron rendimientos generales de entre 24 y 32 quintales por hectárea, aunque en algunos lotes puntuales, especialmente aquellos con acceso a napa y una adecuada fertilización, se alcanzaron valores de entre 45 y 70 quintales.
En Chaco, los resultados comienzan a consolidarse en torno de los 20 quintales por hectárea, con registros que oscilan entre 17 y 22 quintales y algunos lotes que superaron ampliamente esos valores. En general, los rindes se ubican entre cinco y diez quintales por encima de las expectativas iniciales.
Otra señal positiva llegó desde el norte de Córdoba, donde comenzó la cosecha con resultados cercanos a los 35 quintales por hectárea.
Una producción estimada en 24,3 millones de toneladas
Con los nuevos ajustes, la Bolsa de Comercio de Rosario proyecta un rendimiento promedio nacional de 36 quintales por hectárea, que se ubicaría como el segundo mejor registro histórico para el país.
La superficie que se estima que no llegará a cosecharse es de 209.500 hectáreas, sobre un total implantado de 6,95 millones.
En Santa Fe, el avance de la recolección todavía es incipiente, por lo que la entidad mantiene los valores de rendimiento estimados en el informe anterior. Una situación similar se observa en Entre Ríos, donde se utilizan los datos del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de esa provincia (SIBER).
Si bien todavía resta avanzar con una parte importante de la cosecha, los resultados obtenidos hasta el momento permiten proyectar un ciclo excepcional para el trigo argentino.
La nueva estimación de 24,3 millones de toneladas confirma la recuperación de las expectativas productivas que habían comenzado la campaña con pronósticos más moderados. De esta manera, el cereal vuelve a ubicarse ante una campaña histórica, con perspectivas de altos rendimientos y una producción que, de concretarse, será la segunda más importante registrada en el país.