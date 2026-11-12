Guía Estratégica para el Agro

La siembra de soja avanzó con fuerza en la región núcleo: se implantaron 1,16 millones de hectáreas

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) informó que la soja de primera ya cubre el 70% del área prevista en la región núcleo, luego de una semana de intensa actividad. Los productores aceleraron las labores para aprovechar las ventanas de buen tiempo y anticiparse a las lluvias pronosticadas. En paralelo, un informe sobre márgenes agrícolas muestra que la soja mantiene su rentabilidad interanual, mientras que el maíz registra un deterioro, especialmente en campos alquilados.