La siembra de soja tomó un ritmo intenso en la región núcleo. Durante los últimos siete días se implantaron 1,16 millones de hectáreas, lo que permitió que el avance de la soja de primera alcanzara el 70% de la superficie prevista, según el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), elaborado por Marina Barletta, Florencia Poeta y Cristián Russo.
La siembra de soja avanzó con fuerza en la región núcleo: se implantaron 1,16 millones de hectáreas
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) informó que la soja de primera ya cubre el 70% del área prevista en la región núcleo, luego de una semana de intensa actividad. Los productores aceleraron las labores para aprovechar las ventanas de buen tiempo y anticiparse a las lluvias pronosticadas. En paralelo, un informe sobre márgenes agrícolas muestra que la soja mantiene su rentabilidad interanual, mientras que el maíz registra un deterioro, especialmente en campos alquilados.
El progreso representa un salto significativo en las labores y se ubica 15 puntos porcentuales por encima del promedio de las últimas cinco campañas para esta misma fecha. Si bien el volumen implantado durante la última semana fue elevado, no constituye un récord: en 2024 se habían sembrado 1,6 millones de hectáreas en un período equivalente.
La aceleración de los trabajos responde a la necesidad de aprovechar las fechas óptimas de implantación, evitar demoras y adelantarse a las precipitaciones previstas para los próximos días. De acuerdo con los pronósticos, se esperan lluvias aisladas e intermitentes entre el viernes 13 y el martes 17 de noviembre.
El escenario climático también contempla el ingreso de un frente frío desde el sur de la región pampeana, que provocaría un descenso transitorio de las temperaturas durante el viernes, antes de un nuevo ascenso en las jornadas posteriores.
La región núcleo acelera la implantación antes de las lluvias
El avance de las labores presenta diferencias entre las distintas zonas productivas. El norte de Buenos Aires lidera la siembra, con un 75% de la superficie prevista implantada. En Colón, los técnicos señalaron que los trabajos avanzaron a muy buen ritmo y que prácticamente quedarían finalizados durante esta semana.
En el centro-sur de Santa Fe, el progreso alcanza el 73%, mientras que en el sur provincial llega al 67%. En Villa Amelia, las tareas comenzaron durante el último fin de semana y avanzan aprovechando las ventanas de buen tiempo.
Por su parte, el sudeste de Córdoba registra un 70% de avance. Sin embargo, la región todavía presenta algunas consecuencias de las tormentas de la semana pasada. En sectores del sur de Marcos Juárez y en General Roca, el granizo provocó daños en determinados lotes que deberán ser resembrados.
Con este panorama, todavía resta implantar aproximadamente el 30% del área de soja de primera proyectada para la región núcleo. La prioridad de los productores pasa por completar las tareas antes de que las nuevas precipitaciones reduzcan las posibilidades de ingreso a los campos.
El maíz se recupera de las bajas temperaturas, aunque persisten daños
Mientras avanza la implantación de soja, los lotes de maíz muestran una evolución dispar luego de las bajas temperaturas y la escasa radiación solar registradas durante las últimas semanas.
Las lluvias más frecuentes y la recuperación de las temperaturas favorecieron la evolución de los cultivos que habían sufrido los efectos de las condiciones ambientales adversas. En Venado Tuerto y Bigand, los técnicos observaron una recuperación importante de algunos cuadros que habían sido afectados por las heladas.
En Pergamino, los lotes presentan una biomasa algo limitada, aunque muestran una evolución favorable. La situación es menos alentadora en Colón, donde todavía se observan plantas pálidas y con dificultades de desarrollo, aunque mantienen posibilidades de recuperación si mejoran las condiciones ambientales.
En María Susana persisten diferencias importantes en el tamaño de las plantas, asociadas a la competencia entre individuos, las bajas temperaturas y la escasez de horas de calor. A esto se suma cierto porcentaje de mortandad.
En Los Quirquinchos también se registran lotes desparejos como consecuencia de las heladas, aunque sin necesidad de realizar resiembras. Los técnicos advierten que será necesario esperar la evolución de los cultivos para determinar cómo repercutirán estos inconvenientes sobre los rindes finales.
La soja sostiene sus márgenes, mientras el maíz pierde rentabilidad
El informe de la BCR también analiza la situación económica de los principales cultivos de la campaña 2026/27 y muestra diferencias entre los resultados de la soja y el maíz, especialmente al comparar los planteos sobre campos propios y alquilados.
Tomando como referencia rindes de 40 quintales por hectárea para soja de primera y 100 quintales para maíz, la oleaginosa prácticamente mantiene su rentabilidad respecto de un año atrás.
En campo propio, el margen neto de la soja de primera pasó de 411 a 417 dólares por hectárea. En campos alquilados, la pérdida se redujo levemente, desde 14 a 10 dólares por hectárea.
El escenario es diferente para el maíz. En campo propio, el margen neto retrocedió de 436 a 421 dólares por hectárea. En los planteos bajo arrendamiento, el resultado pasó de una ganancia de 19 dólares por hectárea a una pérdida de 38 dólares.
Esta evolución se explica por el incremento de los costos de producción, que absorbió buena parte de la mejora registrada en los precios esperados a cosecha. Para la soja, el valor considerado pasó de 324 a 342 dólares por tonelada, mientras que para el maíz avanzó de 182 a 187 dólares.
Sin embargo, el costo total del planteo de soja de primera aumentó de 670 a 733 dólares por hectárea y el del maíz pasó de 1.154 a 1.266 dólares. El alquiler, por su parte, se mantuvo relativamente estable, en torno a los 627 dólares por hectárea.
En los esquemas que incluyen soja de segunda, los resultados presentan una evolución más favorable. El margen neto de este cultivo en campo propio alcanzó los 427 dólares por hectárea, frente a los 388 dólares de un año atrás. En tanto, la rotación trigo/soja de segunda mejoró de 447 a 491 dólares por hectárea.
En campos alquilados, la soja de segunda registra un margen de 145 dólares por hectárea, mientras que la rotación trigo/soja de segunda se encuentra prácticamente en equilibrio, con una pérdida de apenas 7 dólares. El trigo continúa siendo el planteo más comprometido bajo arrendamiento, con un margen negativo de 152 dólares por hectárea.
No obstante, la comparación con el mes anterior muestra un deterioro general de la rentabilidad. La soja de primera perdió 36 dólares por hectárea en campo propio y pasó de un margen apenas positivo a uno negativo en campos alquilados. En maíz, la caída fue de 9 dólares en campo propio y de 21 dólares en planteos bajo arrendamiento.
También retrocedieron los resultados de la rotación trigo/soja de segunda, con pérdidas de 34 dólares por hectárea en campo propio y 46 dólares en campos alquilados. La baja de los precios a cosecha explica buena parte de este comportamiento: la soja pasó de 356 a 342 dólares por tonelada y el maíz, de 193 a 187 dólares.
Finalmente, la BCR señala que las perspectivas climáticas asociadas al fenómeno de El Niño podrían abrir oportunidades para alcanzar rindes superiores a los considerados en los cálculos actuales, especialmente si se concretan buenas reservas de agua durante los períodos críticos de los cultivos. Sin embargo, ese escenario dependerá de cómo evolucionen las lluvias y las condiciones ambientales durante los próximos meses.