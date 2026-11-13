La ganadería argentina obtuvo un destacado resultado en la BEEF International (Battle of Emerging Elite Farmers), una competencia que reúne a jóvenes vinculados al sector agropecuario y que, en su edición de este año, tuvo a la Argentina como país invitado especial. Las dos delegaciones nacionales consiguieron el primer y segundo puesto, respectivamente, en el certamen realizado en Edmonton, provincia de Alberta, Canadá.
Un logro inédito para la ganadería argentina en la Farmfair International
Dos equipos nacionales se destacaron en la BEEF International, un certamen que reunió a jóvenes de distintos países y evaluó sus conocimientos en producción, negocios, marketing y manejo animal. La participación argentina se desarrolló del 5 al 8 de noviembre en Edmonton, en el marco de la Farmfair International.
La participación se concretó entre el 5 y el 8 de noviembre, durante la Farmfair International, una de las principales exposiciones ganaderas de Norteamérica. El resultado representó un hecho inédito para el país, que por primera vez formó parte de esta competencia internacional con una delegación propia.
A diferencia de los concursos tradicionales de jura y preparación de animales, la BEEF International propone una evaluación integral de los participantes. Los jóvenes debieron demostrar conocimientos y habilidades en distintas áreas de la actividad, desde la planificación de negocios y las estrategias de marketing hasta el manejo de redes sociales y los protocolos de bioseguridad, además de las tareas vinculadas al cuidado y la presentación de los animales.
Dos equipos argentinos en lo más alto del podio
De acuerdo con el reglamento, la delegación nacional estuvo integrada por jóvenes de entre 18 y 25 años, con representación de distintas asociaciones y razas bovinas. Los participantes se organizaron en dos equipos, que consiguieron los principales puestos de la competencia.
El Argentina Team Celeste, que se consagró campeón, estuvo integrado por Delfina Spinella, representante de la raza Angus; Fermín Eyherabide, de Shorthorn; Luisina Ugolini, de Wagyu; e Isidro Luis, de Limangus.
Por su parte, el Argentina Team Blanco obtuvo el segundo puesto y estuvo conformado por Tomás Fernández, de Angus; Sofía Ponce de León, de Shorthorn; Nicolás Gorriti Von Hinke, de Hereford; y Agustín Cano, integrante del Ateneo de la Sociedad Rural Argentina.
La delegación contó con el acompañamiento de Candelaria Giménez, presidenta del Ateneo Angus, y de los coaches Juan Martín Ojea Rullán y Pablo Veiga, quienes brindaron asistencia técnica y orientación durante las distintas instancias del certamen. También se destacó el trabajo de Ricardo Cantarelli, impulsor de la iniciativa que permitió concretar la participación argentina.
Negocios, marketing y manejo animal: una evaluación integral
La competencia BEEF International busca identificar y formar a jóvenes con potencial para asumir responsabilidades de liderazgo dentro del sector agropecuario. Por eso, además de las destrezas vinculadas a la preparación y exhibición de animales, propone desafíos relacionados con la gestión y el desarrollo comercial de la actividad.
Entre los módulos evaluados se incluyeron la elaboración de planes de negocios, bajo la consigna "Monetize Your Trip"; estrategias de marketing y comunicación en redes sociales; y la aplicación de protocolos de bioseguridad. También se pusieron a prueba los conocimientos técnicos y la capacidad de trabajo en equipo de los participantes.
Uno de los aspectos destacados por la delegación argentina fue el desempeño en el módulo de negocios bilaterales ganaderos, donde los equipos presentaron propuestas que reflejaron su preparación técnica y su capacidad para abordar oportunidades comerciales en un contexto internacional.
El reconocimiento al potencial de la juventud ganadera argentina
Tras conocerse los resultados, el coach Pablo Veiga resaltó el desempeño de ambos equipos y el significado de la experiencia para el país.
"Felicitaciones a los dos equipos argentinos (Team Blanco y Team Celeste) por dejar la bandera tan alta en un escenario tan exigente e importante como la Farmfair International en Edmonton", expresó.
Además, sostuvo que las propuestas presentadas en el módulo de negocios bilaterales ganaderos demostraron "la altísima calidad técnica y profesional de nuestros jóvenes líderes" y el potencial internacional de la ganadería argentina.
La obtención de los dos primeros puestos marcó un resultado destacado para la representación nacional en su primera participación en la BEEF International. El desempeño también puso en valor la formación de nuevas generaciones de productores y dirigentes, en una competencia que combina conocimientos productivos, capacidad de gestión y visión comercial.