En Canadá

Un logro inédito para la ganadería argentina en la Farmfair International

Dos equipos nacionales se destacaron en la BEEF International, un certamen que reunió a jóvenes de distintos países y evaluó sus conocimientos en producción, negocios, marketing y manejo animal. La participación argentina se desarrolló del 5 al 8 de noviembre en Edmonton, en el marco de la Farmfair International.