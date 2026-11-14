El Gobierno Provincial presentó los resultados del comercio exterior santafesino correspondientes a los primeros nueve meses de 2026, un período en el que Santa Fe consolidó su protagonismo en la economía argentina al generar el 20,6 % del total de las exportaciones de bienes del país.
Santa Fe generó más del 20% de las exportaciones nacionales y proyecta un cierre de año récord
Con un papel central de la agroindustria, la provincia afianza su inserción internacional y proyecta acuerdos comerciales con los principales mercados de Asia.
“La Provincia trabaja específicamente para la internacionalización de sus empresas con herramientas como el Santa Fe Business Forum o el programa In Company, que acompaña a las empresas para que exporten por primera vez, pero también potenciamos nuestro complejo portuario, las conexiones aéreas y sumamos normativas que amplíen fronteras como el Exporta Simple. El gobernador Maximiliano Pullaro nos marcó un rumbo: acompañar a quienes producen con infraestructura, energía, logística y herramientas concretas para abrir mercados. Ese es el camino que estamos recorriendo”, sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Gustavo Puccini.
De acuerdo con el informe de monitoreo elaborado por Santa Fe Global y el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), entre enero y septiembre las ventas externas sumaron USD 15.945 millones. El registro marcó una suba interanual del 33,6 % respecto de igual lapso de 2025, un incremento que superó en 12 puntos porcentuales la media nacional (21,62 %) y ratificó a Santa Fe como el segundo distrito exportador del país detrás de Buenos Aires.
Según el relevamiento provincial sobre la base de registros del Indec, Buenos Aires sumó USD 24.821 millones, Santa Fe USD 15.945 millones y Córdoba USD 8.919 millones. En conjunto, los tres distritos concentran el 64,3 % de las exportaciones de bienes del país. En la Región Centro, Santa Fe exportó un 78,8 % más que Córdoba y registró una evolución interanual superior: 33,6 % frente al 8,4 % cordobés.
Rubros
El informe técnico precisa que el 87,1 % de las colocaciones provinciales correspondió a manufacturas: el 79,6 % a Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y el 7,5 % a Manufacturas de Origen Industrial (MOI). Entre los principales rubros sobresale el complejo sojero, con harina y pellets por USD 4.990 millones y aceite en bruto por USD 3.939 millones. Le siguen la carne vacuna deshuesada con USD 951 millones, el aceite de girasol en bruto con USD 901,6 millones (una suba interanual del 186,7 %) y el biodiésel con USD 247,5 millones (+53,1 %).
“Queremos que Santa Fe no sea solamente una provincia que produce materias primas, sino que transforme esa producción, agregue valor en origen y genere más empleo. Tenemos un enorme potencial, y para potenciar esta capacidad exportadora, desplegamos una visión integral donde la logística funciona como el motor fundamental del desarrollo productivo”, sostuvo Puccini.
Para el funcionario de Pullaro, “el sistema integrado por cuatro puertos públicos, 29 puertos privados, dos aeropuertos internacionales y cinco aduanas, hace de Santa Fe el hub exportador central del país. Toda esta plataforma nos ubica también como un aliado indispensable para potenciar la minería y la energía, sectores que hacia fines de 2030 exportarán cerca de 30.000 millones de dólares al igual que el agro”. “Para eso -enfatizó- necesitamos una agenda sostenida de competitividad: mejores rutas, puertos, energía y condiciones para invertir. No se trata solo de exportar más, sino de que ese crecimiento llegue a cada región de la provincia”.
Asia, un mercado central para Santa Fe
Conforme a las estadísticas del IPEC, Asia recibe el 45,6 % de los despachos santafesinos. India se consolidó como el principal socio comercial con una participación del 18,2 % sobre las ventas totales (USD 2.905,1 millones) y un crecimiento interanual del 60,8 %. La nómina de principales destinos se completa con Brasil (USD 960 millones), China (USD 920,3 millones), Vietnam e Indonesia.
La secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, señaló: “El desafío es sostener los mercados que ya tenemos y abrir nuevas oportunidades para nuestras empresas. Asia concentra una parte muy importante de nuestras exportaciones e India es un socio estratégico. Trabajamos para diversificar destinos, ampliar la base exportadora y acompañar especialmente a las pymes que quieren dar el salto internacional”.
“Santa Fe cuenta con una oferta exportable diversa y con empresas que tienen capacidad para competir. La articulación entre el sector público y el privado es clave para transformar contactos comerciales en negocios concretos y en más trabajo para los santafesinos”, añadió Losada.
Proyección para el cierre del año
Con un volumen que al tercer trimestre superó las 30,2 millones de toneladas, el monitoreo proyecta cerrar 2026 en USD 20.850 millones si se mantiene el ritmo habitual del último trimestre, lo que situaría al ejercicio en niveles históricos para la serie provincial. “Estos resultados nos impulsan a redoblar el trabajo. Santa Fe tiene una enorme capacidad productiva y queremos que cada vez más empresas puedan llevar sus productos al mundo. Esa es la prioridad del Gobierno provincial: convertir el potencial santafesino en inversiones, exportaciones y oportunidades de empleo”, concluyó.