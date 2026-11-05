En Casa de Gobierno

Pullaro recibió en Santa Fe al embajador de India para analizar nuevas vías de cooperación

El gobernador y Ajaneesh Kumar conversaron sobre oportunidades en biocombustibles, tecnología y salud. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó la posibilidad de transferir conocimientos y proveer insumos farmacéuticos con participación del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF). “Pusimos sobre la mesa los temas de interés compartidos”, señaló.