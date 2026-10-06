"Nosotros hace muchos años que venimos trabajando con el acuerdo Unión Europea de Mercosur, son dos bloques muy importantes y Santa Fe, que es una ciudad, una provincia muy productiva, creemos que puede sacar beneficios de este acuerdo tan importante y que se trabajó durante tantos años", sostuvo Juan Pablo Durando. Santa Fe representa 25 % de las exportaciones argentinas al viejo continente.
Diplomáticos y técnicos revisaron las condiciones del acceso santafesino a los mercados de Europa
Representantes del sector público, diplomático y agroindustrial repasaron los beneficios arancelarios, los desafíos de sustentabilidad y trazabilidad y el estatus sanitario argentino ante un mercado de 440 millones de consumidores. "Somos muy optimistas que Santa Fe va a poder transformarse en una capital mundial en materia de biocombustibles", dijo Gustavo Idígoras.
El presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe encabezó el seminario “Acuerdo Mercosur–Unión Europea: Oportunidades y Desafíos para la Agroindustria Santafesina”, al que asistió el embajador del bloque europeo en la Argentina, Erik Høeg.
Al ser consultado sobre los cambios concretos en la dinámica comercial y tributaria, Durando apuntó hacia la estabilidad de las reglas de juego "y va a ser muy importante porque hay que establecer criterios uniformes tanto la Unión Europea como Argentina para que de alguna forma no compitan entre sí". Destacó que el acuerdo incluye una baja progresiva a las retenciones agroindustriales.
Un reciente informe del Centro de Estudios y Servicios de la BCSF muestra la relevancia que puede tener este nuevo escenario. Entre enero y julio de 2025 y el mismo período de 2026, las exportaciones santafesinas hacia la Unión Europea pasaron de US$ 973,3 millones a US$ 1.109 millones, lo que representa un incremento del 13,9% en valor y del 13,7% en cantidades.
Presencia santafesina en la UE
A su turno, el embajador de la Unión Europea en la Argentina, Erik Høeg, valoró el peso específico del territorio santafesino, señalando que alrededor del 25% de todas las exportaciones argentinas hacia el bloque comunitario se originan en esta provincia.
"Santa Fe realmente es un actor de protagonismo en este acuerdo, provincia muy productiva, muy fuerte en el agro, donde se abren nuevas posibilidades, hay ventajas arancelarias, hay ventajas de cuotas", enfatizó. El diplomático puso de relieve el acompañamiento a los sectores productivos de menor escala.
"Necesitamos que el emprendedor de la provincia, particularmente los pequeños, medianos empresarios, entiendan la norma, cuáles son los desafíos y vean las oportunidades también. Es parte importante de nuestro trabajo pedagógico para explicar junto con las autoridades locales y el gobierno argentino lo que viene y cómo pueden beneficiarse".
Respecto de las exigencias ambientales continentales y el acceso para el biodiésel, Høeg transmitió una perspectiva positiva basada en el canal técnico abierto: "Se escucharon con mucha atención las preocupaciones de la Argentina, de la provincia de Santa Fe, como quiso demostrar con sus argumentos cómo la producción justamente de esta provincia no aumenta la deforestación".
Sostuvo que "ha habido un diálogo excelente con las autoridades de Argentina, con la provincia justo para tomar en cuenta ese tipo de preocupaciones ahí. Así que yo salgo con un espíritu algo más optimista". En esa línea, remarcó la preparación del empresariado local y el marco para nuevas inversiones.
"Lo importante es informarse; muchos exportadores de esta provincia conocen perfectamente nuestra norma sanitaria, fitosanitaria, lo que queremos de las importaciones que sean libres de deforestación. Lo que me alegra ver es que muchos exportadores argentinos ya se aprovecharon del acuerdo; la Argentina, el productor argentino, las instituciones argentinas están muy bien preparadas".
Asimismo, agregó: "Este acuerdo crea un marco de previsibilidad para la empresa europea que quiera invertir o aumentar sus inversiones".
El trabajo previo
Por su parte, el ministro de la Producción de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó el trabajo previo mantenido con las autoridades europeas en Casa de Gobierno y resaltó las credenciales ambientales del perfil santafesino. "Estamos en la provincia más sustentable podríamos decir de la República Argentina y quizás la que más cumple con todas las normas de trazabilidad que este mercado pide".
Puccini ponderó el esfuerzo coordinado con los organismos técnicos y el alcance del mercado receptor: "El mensaje es acompañar a los productores, a las pymes, a las industrias también en todo lo que van a necesitar en este nuevo desafío ante un mercado enorme, casi 440 millones de consumidores. Hay que trabajar en acompañarlos en capacitaciones, en certificaciones, en habilitaciones".
Recordó que "el trabajo más importante fue con el biodiésel y agradecemos también al embajador porque ofició de puente para que Santa Fe con el gobierno nacional haya podido acercar todas las condiciones técnicas en ese dosier que lo construimos en conjunto; estamos en un buen camino y hoy se están retomando comercializaciones para una producción tan importante como el biodiésel".
El rol de Senasa
La presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), María Beatriz Giraudo, fundamentó la relevancia de los estatus sanitarios para asegurar la inserción en mercados de alta exigencia. "Es fundamental la posibilidad de incrementar la capacidad productiva", dijo la funcionaria.
"Tenemos todas las condiciones en la provincia de Santa Fe y en el país, sistemas de producción adecuados que tienen larga trayectoria para poder cumplir con toda la normativa de la Unión Europea, pero los aspectos relacionados a la sanidad animal, a la protección vegetal y a la inocuidad alimentaria cobran un rol fundamental en un mercado cada vez más exigente", advirtió.
En relación con el reconocimiento internacional de las dinámicas sanitarias y la vacunación, Giraudo enfatizó la solvencia del modelo argentino: "Estamos mostrando grandes avances de mucha confianza en el sistema sanitario argentino con un esquema de vacunación que tiene también muchísima trazabilidad, que da confianza a los distintos mercados", dijo.
Ventajas estratégicas
Por su parte el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec), Gustavo Idígoras, repasó la situación de las exportaciones agrícolas y las proyecciones en materia de biocombustibles avanzados.
"Estamos trabajando para que la futura norma de Europa nos permita seguir exportando el biodiésel de soja, pero también nos permita seguir exportando biocombustible de aviación civil y de uso marítimo en la Unión Europea. En los próximos 2 años Europa va a establecer las condiciones de comercialización".
Sostuvo que "es un mercado muy grande, pensemos que ese mercado va a crecer 17 veces del consumo actual y la Comisión Europea tiene mucho para decir y va a haber un proceso de consulta pública que probablemente en el primer trimestre del año que viene publique la primera propuesta de reglamento en ese sentido".
Idígoras subrayó que "al haber firmado el acuerdo UE-Mercosur, tenemos hoy una silla preferencial en esa discusión de reglas. Por eso es tan relevante y tan importante, no solamente para traer inversiones, sino para conversar cómo se van a escribir esas reglas antes que existan. Somos muy optimistas que Santa Fe va a poder transformarse en una capital mundial en materia de biocombustibles".
Sobre las regulaciones de no deforestación, el titular agroindustrial concluyó: "Europa es el líder mundial en términos de innovación de reglas. Argentina tiene condiciones naturales de cumplimiento y estamos muy bien posicionados. De hecho, en los últimos días la cantidad de importadores europeos para buscar harina de soja argentina o carne vacuna argentina ha crecido de una manera considerable".