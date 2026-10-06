En la Bolsa de Comercio de Santa Fe

Diplomáticos y técnicos revisaron las condiciones del acceso santafesino a los mercados de Europa

Representantes del sector público, diplomático y agroindustrial repasaron los beneficios arancelarios, los desafíos de sustentabilidad y trazabilidad y el estatus sanitario argentino ante un mercado de 440 millones de consumidores. "Somos muy optimistas que Santa Fe va a poder transformarse en una capital mundial en materia de biocombustibles", dijo Gustavo Idígoras.