Santa Fe

Promocionan herramientas financieras para impulsar el desarrollo de las Pymes

En una jornada estratégica en la BCSF, referentes públicos y privados expusieron alternativas de crédito, avales e inversión para el entramado productivo regional a partir de las Sociedades de Garantía Recíproca. Un sistema que permite bajar hasta el 20% del costo financiero.