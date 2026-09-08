La Bolsa de Comercio de Santa Fe fue sede de la jornada: "Claves de financiamiento para PyMEs". El encuentro fue organizado por la BCSF junto a Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG). Además fue patrocinado por RICSA ALyC, Integrar y ACA Valores. Reunió a empresarios con entidades clave como el CFI, BICE, BICA y el Banco de Santa Fe, buscando acercar herramientas de inversión y crédito.
Promocionan herramientas financieras para impulsar el desarrollo de las Pymes
En una jornada estratégica en la BCSF, referentes públicos y privados expusieron alternativas de crédito, avales e inversión para el entramado productivo regional a partir de las Sociedades de Garantía Recíproca. Un sistema que permite bajar hasta el 20% del costo financiero.
El presidente de CASFOG, Pablo Pereyra, explicó que las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) facilitan el financiamiento pero pocas son las empresas pequeñas y medianas que usan la alternativa. "Entre las Pymes santafesinas, una de cada diez acceden a la asistencia por parte de un SGR", explicó Pereyra. Remarcó que este sistema permite que "una Pyme logre una baja de hasta un 20% de su costo financiero", facilitando el capital de trabajo.
Por su parte, el presidente de la Bolsa de Comercio local, Juan Pablo Durando, analizó las condiciones necesarias para el mercado regional. "Las restricciones eran muy nocivas para que esto aparezca", señaló en retrospectiva. Agregó que el sector necesita "ese financiamiento a largo plazo que es de capital para toda inversión", fundamental para competir y aumentar la productividad.
A su turno, Alberto Curado, presidente del Mercado Argentino de Valores, desmitificó ante la consulta el rol de la entidad en la economía real: "no es un mercado de timba financiera; es un mercado de financiamiento". Aseguró que la meta es "democratización del mercado de financiamiento" y destacó la sintonía con las políticas del gobierno provincial y municipal para potenciar las economías locales.
El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, ratificó el compromiso local de acompañar a las PyMEs ante los desafíos del crecimiento. "Es una gran alegría estar acá acompañando a las pymes que muchas veces le cuesta dar ese pasito porque es a veces mucha inversión, mucho riesgo", expresó. Mencionó además programas locales de capacitación para impulsar exportaciones.
Mejorar la calificación
El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, valoró la articulación institucional y el lanzamiento del fondo de garantía provincial. Indicó que "una pequeña Pyme de dos o tres trabajadores pueda acceder a través de estas garantías a tener una calificación crediticia propia de una empresa de primera línea", logrando una notable reducción del costo financiero.
Respecto a las condiciones de previsibilidad que reclama el sector industrial frente a las tarifas y la macroeconomía, Olivares definió que el mayor obstáculo no es comercial: "creemos que hay un riesgo de mucho mayor jerarquía que es volver atrás a esquemas donde las propias reglas que se cambiaban eran parte del riesgo que justamente el empresario no tiene elementos para manejar".
Olivares definió una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o un fondo de garantía como una herramienta de equiparación financiera para las pequeñas empresas.
Las detalló como "un instrumento que posibilita que (una Pyme) pueda acceder tanto al sistema financiero, básicamente de bancos, como también al mercado de capitales, con un grado de calificación propio de una empresa de primera línea".
Igualar condiciones
Para el funcionario, la verdadera "virtuosidad y el valor agregado" de este esquema radica en su capacidad de igualar las condiciones de financiamiento, permitiendo "que una pequeña pyme de dos o tres trabajadores pueda acceder a través de estas garantías a tener una calificación crediticia propia de una empresa de primera línea".
Olivares recordó que la provincia mantiene subsidios explícitos de tasas para abaratar el costo del acceso al crédito bancario de las empresas y desgravación de Ingresos Brutos para los financiamientos otorgados a Pymes, los créditos hipotecarios y aquellos destinados al recambio de flotas de transporte público.
También destacó el Fondo de Garantía Provincial propio. Esta herramienta estatal asiste a las empresas de menor escala (incluso de dos o tres trabajadores) para que puedan obtener el aval necesario y calificar en el sistema financiero tradicional o el mercado de capitales con los mismos estándares y tasas de una firma de primera línea.
Por último resaltó el esquema de "garantías sindicadas", que promueve la sinergia y la articulación asociativa entre el fondo provincial y otros actores del sistema de garantías (como las SGR privadas). La propuesta busca que varios fondos se unan para co-garantizar operaciones de mayor envergadura, permitiendo escalar el financiamiento y respaldar préstamos de mayor volumen que individualmente no se podrían cubrir.