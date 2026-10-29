En Matilde

Puccini destacó el desarrollo productivo del interior santafesino: "Este proyecto marca un camino"

El ministro participó de la inauguración del predio logístico y agroindustrial "René Mangiaterra", que incorpora espacios para camiones, una planta de consolidación de contenedores y tecnología para clasificar trigo destinado a mercados externos. La obra también permitirá retirar el tránsito pesado del área urbana de la localidad.