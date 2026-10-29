Puccini destacó el desarrollo productivo del interior santafesino: "Este proyecto marca un camino"

Esta semana Molino Matilde S.A. inauguró un nuevo predio logístico y agroindustrial en la localidad de Matilde, departamento Las Colonias, con una inversión superior a los 3 millones de dólares. La infraestructura está orientada a mejorar la operatoria de la empresa, fortalecer la logística de exportación y reducir la circulación de camiones por el casco urbano.
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El ministro participó de la inauguración del predio logístico y agroindustrial "René Mangiaterra", que incorpora espacios para camiones, una planta de consolidación de contenedores y tecnología para clasificar trigo destinado a mercados externos. La obra también permitirá retirar el tránsito pesado del área urbana de la localidad.
El acto contó con la participación del ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; la diputada provincial Jimena Senn; el presidente comunal, Lucas Saldaño; integrantes del directorio y trabajadores de la firma, además de referentes productivos de la región.
El predio, denominado "René Mangiaterra", incorpora una balanza para vehículos de gran porte, playas de estacionamiento para camiones, una planta de consolidación de contenedores y tecnología para clasificar y segregar trigo destinado a los mercados externos.
Infraestructura para la logística y las exportaciones
Las nuevas instalaciones buscan optimizar el movimiento de cargas y mejorar las condiciones para el despacho de productos agroindustriales. Uno de los componentes centrales es la tecnología destinada a separar y clasificar trigo según los requerimientos de los mercados internacionales.
La planta de consolidación de contenedores y los espacios para camiones permitirán organizar las operaciones logísticas en un predio específico, fuera del área urbana. De esta manera, la inversión combina necesidades operativas de la empresa con una mejora para la circulación cotidiana de la localidad.
Durante la inauguración, Puccini destacó el papel de las empresas radicadas en el interior provincial y valoró la continuidad de la firma a lo largo de su trayectoria. "Si el país mirara más a esta empresa, la Argentina sería otra", expresó.
El funcionario también señaló que el desarrollo de actividades productivas en localidades pequeñas puede contribuir a generar empleo y agregar valor a la producción agropecuaria.
Menos tránsito pesado en el área urbana
Uno de los objetivos de la obra es responder a una demanda de la comunidad vinculada con el paso de camiones por el pueblo. La disponibilidad de playas de estacionamiento y de infraestructura logística en el nuevo predio permitirá concentrar allí parte de las operaciones de transporte.
El cambio apunta a mejorar la seguridad vial y reducir las interferencias entre el tránsito pesado y la circulación de vecinos. También busca brindar mejores condiciones de trabajo para los transportistas que participan de las operaciones de carga y descarga.
En ese sentido, Senn destacó que la inversión tiene efectos que van más allá de la actividad de la empresa, al combinar el fortalecimiento de la capacidad exportadora con mejoras para la vida cotidiana de la población.
El agregado de valor desde el interior santafesino
La incorporación de tecnología para clasificar trigo y de instalaciones destinadas a la logística de exportación forma parte de una estrategia orientada a ampliar las posibilidades comerciales de la producción agroindustrial.
Durante el acto, Puccini resaltó la decisión de la empresa de sostener sus actividades y avanzar con nuevas inversiones. También mencionó el proyecto "Matilde Exporta" como una iniciativa vinculada con la generación de empleo y el agregado de valor en el territorio.
Por su parte, Senn consideró que la obra fortalece la capacidad productiva y exportadora de Molino Matilde y representa una inversión relevante para el departamento Las Colonias.
La inauguración del predio incorpora así nueva infraestructura para la actividad agroindustrial y plantea un doble objetivo: mejorar la logística de una empresa con proyección exportadora y ordenar el movimiento de cargas en una localidad del interior santafesino.