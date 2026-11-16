El dólar cerró este lunes 16 de noviembre con subas del 0,32% en Nación y Provincia, mientras que las otras tres entidades relevadas figuraron sin variación. Las ventas bancarias oscilaron entre $1.569 y $1.575. El blue avanzó 0,95% hasta $1.590 y el MEP subió 0,43% a $1.585,72.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este lunes 16 de noviembre
El paralelo avanzó 0,95% y el bursátil subió 0,43%. Entre las entidades relevadas, Nación y Provincia aumentaron 0,32%, mientras que las otras tres figuraron sin variación.
Así cerró el dólar
Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires cotizaron a $1.525 para la compra y $1.575 para la venta, con un aumento de $5 en ambas puntas. Las dos entidades registraron una variación del 0,32% y un spread de $50. Banco Bica compartió esos precios, aunque figuró sin variación en el relevamiento.
ICBC mostró $1.515 para la compra y $1.575 para la venta, con un spread de $60, el mayor entre los bancos relevados. Hipotecario cotizó a $1.525 y $1.569, respectivamente, con una diferencia de $44 y la venta más baja del grupo. Ambas entidades figuraron sin variación.
Dólar MEP
El dólar MEP se ubicó en $1.585,21 para la compra y $1.585,72 para la venta, con una suba del 0,43% y un spread de $0,51. La punta compradora avanzó $7,60 y la vendedora, $6,80. Esta última quedó $10,72 por encima de los precios más altos entre los bancos relevados.
Dólar blue
El dólar blue cotizó a $1.570 para la compra y $1.590 para la venta, con una suba de $15 en ambas puntas y una variación del 0,95%. El spread fue de $20. Su precio vendedor quedó $4,28 por encima del MEP y $15 por encima de Nación, Provincia, Bica e ICBC.