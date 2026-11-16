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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 16 de noviembre, en Argentina

El dólar MEP volvió a quedar por encima de las cotizaciones bancarias y del blue, tras avanzar un 0,10% y cerrar a $1.577,30 para la venta.

El Banco Nación mantuvo el dólar a $1.570.El Banco Nación mantuvo el dólar a $1.570.
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El dólar cerró este viernes sin cambios en el Banco Nación, con una cotización de $1.520 para la compra y $1.570 para la venta.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este viernes 13 de noviembre

El mercado cambiario registró subas en las cotizaciones paralelas, con el blue a $1.570 y el MEP a $1.577,30.

08:50 / Lun. 16.11.2026

Así cerró el dólar el viernes

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