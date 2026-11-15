El petróleo crudo desplazó a la harina de soja como principal producto de exportación en la Argentina durante los primeros nueve meses de 2026.
Vaca Muerta pone al petróleo en la cima del comercio exterior
El histórico repunte energético sostiene casi la mitad del superávit comercial del país en lo que va del año, pese a las variaciones en el precio del Brent por el conflicto en Medio Oriente. Mientras, el complejo sojero enfrenta mayor competencia mundial.
Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), elaborado por Franco Pennino, Bruno Ferrari, Guido D’Angelo y Emilce Terré sobre datos del INDEC, las ventas externas de crudo sumaron US$7.753 millones entre enero y septiembre, un 58,6% más que un año atrás. La harina de soja alcanzó US$6.971 millones, con un incremento del 7,4%. La diferencia fue de US$782 millones.
El cambio confirma una tendencia registrada ya en agosto: durante el primer semestre, el complejo petrolero-petroquímico había recortado gran parte de la ventaja del complejo sojero. De todas formas, el nuevo liderazgo corresponde a productos individuales, no significa que la cadena petrolera haya desplazado a todo el complejo de la soja, integrado por harina, aceite, granos y otros derivados.
Vaca Muerta crece; la harina enfrenta más competidores
La BCR señaló que el valor exportado de crudo en nueve meses es 6,5 veces el de igual período de 2021. Para la harina de soja, en cambio, las ventas actuales equivalen a tres cuartas partes de las de entonces.
El crecimiento petrolero combina producción y precios. La entidad destacó las inversiones en Vaca Muerta y el avance de la extracción no convencional. El último IPI minero del INDEC registró una suba interanual del 15,6% en petróleo crudo durante septiembre y del 16,3% en el acumulado del año.
En la soja, los investigadores identifican un mercado internacional con una "oferta exportable mucho más abundante". Los mandatos de biocombustibles elevaron la demanda global de aceite, pero también aumentaron la harina obtenida en la molienda. Su producción mundial se duplicó en veinte años y el consumo creció a un ritmo menor, con presión sobre los precios.
Casi la mitad del superávit depende del saldo energético
La BCR calculó que las exportaciones de combustibles y energía alcanzaron US$12.452 millones en nueve meses, contra importaciones por US$3.025 millones. El saldo favorable de US$9.427 millones constituye "un máximo nunca visto" y representa el 44,5% del superávit comercial total, de US$21.198 millones.
Las ventas energéticas crecieron 53,6% en valor, por una combinación de 29,5% más de cantidades y 18,6% de mejora en precios. Del lado de las importaciones, las cantidades bajaron 10,7%, aunque la factura aumentó por el encarecimiento internacional.
El aporte también se refleja en el mercado de cambios: el BCRA contabilizó un saldo neto de cobros y pagos por bienes del sector energético de US$7.890 millones, frente a US$4.337 millones un año antes. Esa medición no es equivalente al resultado comercial del INDEC ni constituye por sí misma una variación de reservas.
Santa Fe conserva su perfil exportador
El giro nacional convive con una realidad distinta en Santa Fe. Según el monitoreo del IPEC y Santa Fe Global, la provincia exportó US$15.945 millones entre enero y septiembre y generó el 20,6% de las ventas externas argentinas. Solo la harina y los pellets de soja aportaron US$4.990 millones y el aceite de soja en bruto otros US$3.939 millones: juntos, representan alrededor del 56% de las exportaciones provinciales.
La provincia mantiene así una fuerte dependencia de la agroindustria, mientras la expansión petrolera se concentra en otros territorios. La diferencia importa también para la generación de empleo industrial, la actividad portuaria y las perspectivas de inversión de ambas cadenas.
El riesgo detrás del nuevo liderazgo
El segundo informe que publicó la Bolsa de Rosario este viernes introduce una advertencia. El Brent llegó a US$117,64 por barril el 30 de octubre y retrocedió a US$91,49 el 10 de noviembre: una caída de 22,2% en apenas siete ruedas.
El precio promedio del crudo en 2026 había sido 23% superior al del año anterior, según el trabajo sobre exportaciones. Una corrección sostenida puede moderar los ingresos externos aunque continúen aumentando las cantidades despachadas. En esas mismas siete ruedas, las acciones de YPF y Vista retrocedieron 20,7% y 21,1%, respectivamente, de acuerdo con el relevamiento de la BCR.