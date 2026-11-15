Se llamaba Presidente Néstor Kirchner y fue rebautizado como Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno, y esa fue la medida más relevante tomada por el gobierno nacional sobre esa obra de infraestructura básica en más de dos años de gestión.
Avanza la ampliación del gasoducto que cambió de nombre y puede dar vuelta la ecuación del gas natural
El paso más importante del actual gobierno nacional para Vaca Muerta se dio recién en octubre de 2025. Aunque antes demoró inversiones, como sus antecesores, el panorama para 2027 es alentador.
En noviembre de 2024 una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación cambió ese nombre que era toda una paradoja del kirchnerismo: en tiempos de Néstor no hubo inversiones relevantes en el sector. Sí las inició Cristina Fernández de Kichner, en su segundo mandato y las continuó Mauricio Macri. Alberto Fernández fue quien más las empujó durante 2022 y 2023.
Desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, en dicembre de 2023, poco más hizo hasta que recién en octubre de 2025, con la adjudicación de una nueva licitación apoyada en la iniciativa privada se modificó la tendencia.
Hace apenas poco más de un año, la Nación adjudicó a Transportadora de Gas del Sur (TGS) la compulsa nacional e internacional para ampliar la capacidad del gasoducto, que fue hecho e inaugurado en los últimos meses del gobierno anterior de Fernández.
El gasoducto nuevo tuvo unas características técnicas que no lograron romper la necesidad de comprar gas natural del exterior durante el invierno, cuando se produce el rojo en la compra y venta de gas en la Argentina.
El número de barcos de gas natural licuado que compra la Argentina da la medida del problema. La obra los redujo, pero ese déficit siguió y sucesivas inversiones para aprovechar la producción de Vaca Muerta han mejorado los números, pero todavía no los han dado vuelta.
En pocas palabras: el país tendrá ganancias en su balanza de importación y exportación de gas natural cuando se complete una obra que, además de proveer de combustible a los principales núcleos urbanos, permita más ventas al exterior.
50% listo
El diario Río Negro informó esta semana que la obra de ampliación del Perito Moreno ya alcanzó el 50% y que la empresa transportadora “TGS pide sumar más capacidad para 2027”.
El objetivo es habilitar en mayo del año próximo un volumen suficiente para que parcialmente se pueda “cubrir la demanda invernal y achicar la compra de combustible externo”, mediante unos 4,5 millones de metros diarios.
Para la Patagonia la obra significa “desbloquear el potencial del shale gas neuquino”. Hoy son 14 millones m³/d, con lo que se llegará a 18,5 millones. El conducto terminado tendrá unos 39 millones.
Las demoras del gobierno actual y de los anteriores son una muestra de la ausencia de políticas públicas sostenidas. La inversión se paga sola y más con la suma de los incentivos del RIGI.
Hay para ganar para el país más de US$ 700 millones al año, cuando el gasoducto que cambió de nombre esté a pleno y pueda también cambiar la realidad energética. Se estima que el Estado Nacional ya no tendrá que erogar “unos US$ 450 millones al reducir drásticamente los cargamentos de GNL durante el ciclo de frío y priorizar la generación eléctrica mediante gas local”, dice ese diario.
Y explica que “la piedra angular de esta estrategia es la construcción de la planta de procesamiento de Líquidos de Gas Natural (NGLs) en Tratayén bajo el esquema RIGI”.
Añade que la “iniciativa que ya cuenta con más del 96% de su capacidad contratada en firme por las operadoras para abastecer el mercado interno y exportar etano, propano, butano y gasolina natural”.