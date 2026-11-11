Obras demoradas

El país de Vaca Muerta tiene saldo negativo en su balanza gasífera

A la Argentina le sobra gas y sin embargo aún debe importarlo en invierno en barcos o desde Bolivia. Mientras, su balanza energética total es superavitaria por las exportaciones de petróleo crudo. Se espera que en 2027 se reviertan los números del único rubro en rojo en ese sector.