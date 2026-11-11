En un contexto de balanza energética superavitaria, con resultados que muestran saldos en dólares a favor del país y un optimismo creciente por sus avances, todavía es sin embargo negativo el número final en el sector del gas a la hora de medir, en dólares, compras y ventas del país al mercado internacional.
El país de Vaca Muerta tiene saldo negativo en su balanza gasífera
A la Argentina le sobra gas y sin embargo aún debe importarlo en invierno en barcos o desde Bolivia. Mientras, su balanza energética total es superavitaria por las exportaciones de petróleo crudo. Se espera que en 2027 se reviertan los números del único rubro en rojo en ese sector.
Exactamente en el rubro en que la Argentina goza de las mayores fortalezas naturales y, ahora, de explotación industrial, hay sin embargo debilidades que se encuentran en el transporte.
La ausencia de inversiones, que son siempre de largo plazo cuando se trata infraestructura básica, muestra demoras que comprenden a las gestiones anteriores pero también a la actual.
La capacidad de conducción del gas proveniente del yacimiento de Vaca Muerta no es suficiente para el aumento estacional de la demanda durante los inviernos. Las importaciones de ese combustible desde Bolivia en menor medida y mediante buques con cargamentos de GNL de cada período frío aún dejan en rojo esa balanza.
Así lo indica un informe de la consultora especializada Economía y Energía, que muestra los grandes números de lo que va de 2026. Todo da muy bien, menos el gas pero ese rubro también debería poder revertirse en poco tiempo.
En los tres primeros trimestres de 2026 el llamado "saldo comercial energético total" crece de un año al otro en un 76%. El superávit trepó a US$ 9.428 millones en los primeros nueve meses de 2026. Creció US$ 4.069 millones y comenzó a ser comparado con lo que al país le aporta el sector agropecuario.
En volumen y en dólares
Si solo se considera el volumen de las exportaciones en gas natural, el saldo de la balanza gasífera fue positivo. Pero no en dólares. Las importaciones de GNL y gas de Bolivia significaron un déficit de US$ 543 millones en los primeros nueve meses.
Se cree que será el último número negativo de un sector en el que la Argentina tiene todas las ventajas (y un plan para explotarlas). Se estima que en 2027 comenzarán las obras de ampliación del Gasoducto Perito Moreno (Ex Néstor Kirchner) que lleva adelante TGS y que podría suplir al menos la mitad de las importaciones de GNL.
Y hay chances de que también el año próximo se concreten exportaciones argentinas de Gas Natural Licuado frecuentes, a partir del proyecto de Southern Energy que encabeza Pan American Energy.
El año próximo también debería terminar con el inicio de un nuevo producto de exportación argentino: GNL, vendido al mercado mundial por el licuefactor Hili Episeyo, desde Río Negro.
Petróleo crudo
El petróleo se consolidó como el motor indiscutido del superávit. Dos de cada tres dólares que ganó el sector provienen del crudo, con un saldo US$2.864 millones. Hubo más volumen y mejor precio.
Las naftas vendidas afuera, además, sumaron US$ 604 millones adicionales y el gas licuado de petróleo (GLP), US$97 millones.