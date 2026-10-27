Un flujo de fondos de los bolsillos de la totalidad de los argentinos que consumen gas natural por redes, cualquiera sea su condición o actividad, sustentará la ayuda por zona fría que quedó en pie tras la sanción de la Ley 27.828.
Se confirma el subsidio cruzado para el sur del país, pagado por cada usuario del gas natural
El recargo del 7,5% sobre cada metro cúbico consumido por la industria, el comercio y los hogares deberá cubrir ahora ayudas para solo tres regiones: la Patagonia, Malargüe y la Puna. Precisiones sobre el decreto reglamentario de la Ley Nacional 27.828.
Así lo confirma el decreto reglamentario del gobierno nacional, sobre la norma que modificó ese régimen al excluir a la enorme mayoría de sus beneficiarios. En adelante, solo la Patagonia, Malargüe y la Puna gozarán del gas más barato que el resto del país, con una diferencia: ya no habrá recursos aportados por el Estado Nacional.
En otras palabras, al cabo de las idas y vueltas de los modelos más intervencionistas y los más proclives a las desregular los servicios públicos, se da una paradoja: se confirma un subsidio cruzados entre usuarios, algo que tanto se criticaban en la década del '90.
Con el 7,5% de cada metro cúbico consumido por cada uno de los usuarios del gas natural en la Argentina se pagará el gas de las zonas frías de esas tres regiones. No importa cuánto tiriten ni castañeen sus dientes los demás usuarios del servicio: si no son patagónicos, puneños o mendocinos del sur no tendrán más ayudas.
El punto es curioso porque hubo críticas a la Ley 25.565 de Presupuesto 2002, en tiempos del interinato de Eduardo Duhalde. En medio de tantas cuentas se había colado el "Régimen de Zona Fría" que inició los subsidios del total del país a la región sur bajo, la amonestación de los privatistas de que se trataba de un subsidio cruzado.
Hoy la ley del Congreso sancionada el 29 de septiembre tiene, con su decreto reglamentario 1.266 del Poder Ejecutivo Nacional la confirmación de que el fondo fiduciario que sostiene esas ayudas solo se conformará con aportes de la detracción señalada en cada una de las facturas industriales, comerciales y de los hogares con gas natural por redes.
Solo hay novedades respecto de la circulación de esos flujos. Ya no estarán involucradas las empresas distribuidoras en la administración y percepción de los fondos, aunque deberán aplicar las bonificaciones en las facturas de los usuarios finales subsidiados y a proporcionar la información necesaria para determinar y distribuir las compensaciones.
El cambio afecta directamente a 3,35 millones de hogares en todo el país, es decir a los usuarios que habían sido incorporados en 2021.
Sin novedades para NOA y NEA
La discusión parlamentaria de la ley que redujo el alcance de los beneficios por Zona Fría cruzó aspectos políticos y partidarios con otros geográficos.
Por ejemplo, salvo por los diputados nacionales electos por Santa Fe en las boletas de La Libertad Avanza, ningún otro legislador de esta provincia convalidó con su voto en las dos Cámaras la sanción de una norma que ha privado a la ciudad de Rosario y todo el sur provincial de esas ventajas.
Pero en el caso de la negociación de los votos en el Senado hubo un ingrediente especial: el gobierno nacional sumó respaldos de representantes de las provincias del Noroeste y Noreste del país a cambio de que haya en el futuro una rebaja en sus consumos de energía eléctrica durante el verano.
A ese compromiso político incluso gobernadores y funcionarios de esas provincias les han puesto números (aunque no son coincidentes).
Se especulaba con que el decreto reglamentario de la Ley 27.828 pudiera contener esas medidas, pero hasta ahora no se han oficializado. El régimen tarifario permite que, eventualmente, haya novedades durante noviembre.