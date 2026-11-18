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Milei admitió que la economía crece más lento pero ratificó el rumbo: "No habrá devaluación", aseguró

El Presidente rechazó flexibilizar la política monetaria o implementar medidas de estímulo al consumo que comprometan el equilibrio fiscal. Aseguró que la economía tiene condiciones para crecer al 5% anual. Reconoció dificultades económicas de los argentinos y negó una ruptura con Patricia Bullrich.