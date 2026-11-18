Javier Milei reconoció este miércoles que la economía argentina crece menos y que la inflación retrocede más lentamente de lo esperado, pero descartó modificar los pilares de su programa económico para acelerar la recuperación.
Milei admitió que la economía crece más lento pero ratificó el rumbo: "No habrá devaluación", aseguró
El Presidente rechazó flexibilizar la política monetaria o implementar medidas de estímulo al consumo que comprometan el equilibrio fiscal. Aseguró que la economía tiene condiciones para crecer al 5% anual. Reconoció dificultades económicas de los argentinos y negó una ruptura con Patricia Bullrich.
En una entrevista con Eduardo Feinmann, emitida por A24, el Presidente volvió a defender el equilibrio fiscal y las restricciones monetarias como condiciones innegociables de su gestión, frente a los planteos que reclaman medidas para trasladar los resultados macroeconómicos a la vida cotidiana de los argentinos.
“Hoy estamos discutiendo que crecemos un poco menos y que la inflación baja más lento”, admitió Milei, aunque consideró que esa discusión debe contextualizarse en función de la crisis que, según su diagnóstico, evitó su Gobierno.
“Velocidad crucero”
El mandatario atribuyó las dificultades que enfrenta la actividad económica a una serie de factores adversos que considera transitorios.
Según su interpretación, una vez superados esos obstáculos, la economía estaría en condiciones de alcanzar una “velocidad crucero del 5%”.
Sobre esa hipótesis construyó una proyección de largo plazo: duplicar el Producto Bruto Interno durante la próxima década, alcanzar condiciones propias de un país desarrollado en veinte años y convertir a la Argentina en una potencia mundial en treinta o cuarenta.
La discusión sobre los tiempos de la recuperación se produce mientras los últimos indicadores oficiales muestran dificultades para consolidar la desaceleración de los precios. En octubre, la inflación minorista fue del 2,2%, mientras que la mayorista se desaceleró al 1,6%.
Milei vinculó la persistencia de la inflación con las correcciones tarifarias y las turbulencias políticas y financieras de 2025, que provocaron una caída en la cotización de los bonos argentinos y un encarecimiento del financiamiento.
Sin emisión ni devaluación
Frente a los planteos para estimular la actividad económica, el Presidente descartó impulsar un “plan platita” de cara a las elecciones de 2027.
Argumentó que financiar una expansión del gasto requeriría recurrir al endeudamiento, la emisión monetaria o el incremento de impuestos, alternativas que contradicen los fundamentos de su programa económico.
También rechazó flexibilizar la política monetaria. Según sostuvo, la cantidad de dinero permanece estable desde hace más de un año y, pese a ello, todavía existe inflación. Aumentarla, desde su perspectiva, agravaría el problema.
En cambio, insistió en que el camino para recuperar dinamismo pasa por reducir impuestos y profundizar la desregulación, antes que por estimular artificialmente la demanda.
Milei calificó como “una tontería” las versiones sobre una eventual devaluación y cuestionó a los sectores empresarios y financieros que reclaman modificaciones en la política cambiaria, al considerar que una depreciación del peso perjudicaría los salarios.
Sobre las dificultades para llegar a fin de mes
El Presidente volvió sobre una de sus afirmaciones más controvertidas: la referida a los argentinos que agotan sus ingresos antes de terminar el mes.
Cuestionó la formulación de los relevamientos que identifican ese fenómeno y recurrió a una explicación sobre el endeudamiento de los hogares para sostener que el problema debe analizarse en términos de privaciones económicas.
“Está claro que hay gente que no llega a fin de mes”, reconoció, aunque reivindicó la reducción de la pobreza respecto de los niveles registrados durante los primeros meses de su administración.
El último informe del INDEC ubicó la pobreza en el 32,3% durante el primer semestre de 2026. Si bien el indicador permanece por debajo del 52,9% registrado en la primera mitad de 2024, aumentó 4,1 puntos porcentuales respecto del cierre de 2025.
La ubicación del oro del Banco Central
Consultado por la controversia generada a partir de un informe de la Auditoría General de la Nación sobre las operaciones con las reservas de oro del Banco Central, Milei aseguró que el metal se encuentra en Suiza, no en Londres.
Precisó que está depositado en una cuenta del Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en Basilea.
Bullrich, la discusión interna y el Papa
Las definiciones económicas llegaron después de que Patricia Bullrich reclamara públicamente medidas que permitan mejorar la situación de los asalariados, la industria, la construcción y los pequeños comerciantes.
“El rumbo es el correcto, pero necesita un refuerzo”, había expresado la jefa del bloque oficialista en el Senado.
Milei negó que esas diferencias impliquen una ruptura y descartó desplazarla de la conducción parlamentaria: “Es mi socia política”, sostuvo.
También diferenció los planteos de Bullrich de aquellos que buscan flexibilizar las restricciones presupuestarias y monetarias.
Finalmente, al referirse a la reciente visita de León XIV, reivindicó la figura del Pontífice, recordó que le había pedido disculpas a Francisco por sus declaraciones anteriores y reclamó: “No embarremos el discurso del Papa con la mugre y la miseria de la política local”.