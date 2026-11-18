Advierte por un aumento del indicador en 2026

Un informe de la UCA pone los datos oficiales de pobreza “bajo revisión”

Confirma una recuperación desde la crisis de 2024, pero muestra que la mejora frente a 2023 prácticamente desaparece cuando se consideran cambios en la captación de ingresos y se actualizan las canastas de consumo.