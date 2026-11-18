Un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que depende de la UCA, revisa las estimaciones de pobreza e indigencia entre 2018 y 2026, señalando que la mejora que postula el gobierno nacional frente a 2023 se reduce o desaparece al ajustar la captación de ingresos y actualizar las canastas de consumo.
Un informe de la UCA pone los datos oficiales de pobreza “bajo revisión”
Confirma una recuperación desde la crisis de 2024, pero muestra que la mejora frente a 2023 prácticamente desaparece cuando se consideran cambios en la captación de ingresos y se actualizan las canastas de consumo.
En efecto, entre los segundos trimestres de 2023 y 2026, la medición oficial muestra una caída de la pobreza al 34,4%, mientras que las alternativas metodológicas del ODSA la ubican estable en el 37,5% o con un leve aumento al 42,4%.
El análisis destaca que la recuperación desde la crisis de 2024 es considerablemente menor al corregir sesgos en la Encuesta Permanente de Hogares y utilizar canastas basadas en la encuesta de gastos de 2017/18.
El trabajo fue elaborado por el titular del ODSA Agustín Salvia y por Alejo Giannecchini.
Un informe anterior, de fines de septiembre, advertía sobre un cambio de tendencia en los datos de pobreza, a la vez que exponía que los datos de reducción de este indicador estaban “sobredimensionados”.
Otro método
El actual documento analiza y revisa las estimaciones oficiales de pobreza e indigencia para el período 2018–2026. En ese punto destaca que la reducción de la pobreza entre 2023 y 2026 cambia sustancialmente según el método de medición.
Frente a la caída oficial del 41,3% al 34,4% (−6,9 puntos), las alternativas metodológicas muestran que la tasa se mantiene estable (37,5%) o aumenta al 42,4% al ajustar la captación de ingresos y actualizar las canastas.
Si bien se reconoce un repunte económico tras la crisis de 2024, cuando la desinflación, la recomposición parcial de ingresos y determinadas transferencias sociales contribuyeron a reducir las privaciones monetarias, se advierte que la baja de la pobreza entre ese año y 2026 es considerablemente menor con las estimaciones del ODSA (10,0 y 8,6 puntos de reducción) en comparación con el registro oficial (16,6 puntos).
Al comparar con el segundo trimestre de 2019 (pre-pademia), mientras que la estadística oficial muestra una baja de 2 puntos en 2026, las mediciones alternativas reflejan aumentos de entre 4,8 y 5,3 puntos.
Las diferencias radican en dos aspectos. El primero es la capacidad de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC para registrar los ingresos de las familias.
“Las comparaciones con fuentes administrativas y estadísticas externas muestran una mejora excepcional en la captación relativa de ingresos durante 2024 y 2025. Cuando se simula una captación comparable a lo largo del tiempo, se reduce considerablemente la caída de la indigencia registrada entre 2023 y 2026: de 1,9 puntos porcentuales con el procedimiento oficial a apenas 0,3 puntos”, explica.
El segundo factor es la actualización de la Canasta Básica Total (CBT), que se utiliza para determinar si los ingresos de un hogar alcanzan para cubrir un conjunto de consumos considerados necesarios.
“El procedimiento oficial mantiene una estructura de gastos basada en la encuesta de 2004/05. Las dos alternativas elaboradas por el ODSA utilizan información de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18 y presentan valores entre 17% y 27% superiores a la CBT oficial, bajo distintos criterios de construcción”, desarrolla el informe.
En este punto, los investigadores presentan primero los efectos de cada ajuste por separado y luego los combinan, para evaluar cómo cambian tanto los niveles de pobreza como su evolución histórica.
Recuperación “con cautela”
El ODSA aclara que estas estimaciones no pretenden reemplazar las estadísticas oficiales, ni establecer tasas definitivas de indigencia y pobreza. “Se trata de ejercicios metodológicos explícitos y revisables, que permiten evaluar cuánto dependen los resultados de los supuestos utilizados para medir los ingresos y establecer los umbrales de pobreza”.
Las conclusiones también encuentran elementos de consistencia con otros estudios del Observatorio sobre inseguridad alimentaria, dificultades de consumo, estrés económico y privaciones materiales. “Estas investigaciones registran mejoras respecto del momento más crítico de 2024, pero también importantes déficits sociales persistentes. Si bien no permiten validar directamente las nuevas tasas, aportan evidencias para interpretar con mayor cautela la magnitud de la recuperación”.
El planteo central del ODSA es que “una recuperación importante desde el máximo de una crisis no implica necesariamente haber revertido las condiciones previas de empobrecimiento”.
Por eso, “la discusión no debería limitarse a aceptar o rechazar las cifras oficiales, sino avanzar hacia estadísticas más comparables y representativas de las condiciones de vida de la población”.