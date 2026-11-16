La cantidad de locales comerciales desocupados volvió a crecer en la ciudad de Santa Fe. Durante la primera quincena de octubre de 2026, se contabilizaron 61 locales vacíos más que en la medición anterior, de mayo. El incremento representa casi un punto porcentual en el índice de desocupación y confirma una tendencia: en el último año, la vacancia comercial aumentó dos puntos porcentuales.
Mayor cantidad de locales comerciales vacíos: el centro es el más afectado
Un relevamiento registró 61 locales desocupados más que en mayo, lo que representa una suba de casi un punto porcentual en seis meses. En el último año, el índice de vacancia creció 2 puntos.
"Se viene observando una altísima rotación en la ocupación de locales, con constantes modificaciones", señala el 23° relevamiento semestral consecutivo que realiza el Centro Comercial de Santa Fe, a través de su Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales, y que advierte sobre los cambios frecuentes en el mapa comercial santafesino.
En la muestra histórica comparable, los locales desocupados pasaron de 942 en mayo a 1.003 en octubre, mientras que los ocupados descendieron de 6.166 a 6.112. De esta manera, el índice de desocupación trepó del 13,2% al 14,1%, una suba de 0,9 puntos porcentuales en seis meses.
"Se observa un incremento neto de 61 locales comerciales desocupados, lo que representa porcentualmente casi un punto porcentual del relevamiento anterior, el cual, a su vez, también había incrementado un 1%", precisó la entidad.
Y agregó: "Por lo tanto, podemos concluir que, en el último año, hubo un incremento de 2 puntos porcentuales en el índice de desocupación de locales".
Si bien el indicador muestra un deterioro respecto de las mediciones anteriores, todavía se encuentra por debajo del máximo histórico registrado durante abril de 2022, cuando la desocupación llegó al 19,98%, con 1.408 locales vacíos. En diciembre de 2025, en tanto, se había alcanzado un piso pospandemia del 12,3%.
Calles más afectadas
El relevamiento también permite identificar cuáles son las arterias comerciales que concentran la mayor cantidad de locales vacíos y cuáles presentan los porcentajes más elevados de desocupación.
En términos absolutos, la peatonal San Martín encabeza el listado, con 108 locales desocupados. Le siguen Facundo Zuviría, con 61; San Jerónimo, con 56; avenida Blas Parera, con 53; Estanislao Zeballos, con 47; 9 de Julio, con 46; 25 de Mayo, con 42; y Rivadavia, con 40.
Sin embargo, cuando se analiza la proporción de locales vacíos sobre el total de cada arteria, aparecen otras calles del centro con indicadores preocupantes. Dentro de la muestra histórica, Belgrano registra un 28,8% de desocupación y Lisandro de la Torre, un 27,2%. Les siguen Rivadavia, con el 23,4%; 9 de Julio y 4 de Enero, ambas con el 22,1%; San Luis, con el 21,3%; 1º de Mayo, con el 21,1%; y Estanislao Zeballos, con el 20%.
El informe también advierte sobre la pérdida de locales activos durante el último semestre. La caída más pronunciada se produjo en 25 de Mayo, que perdió 21 comercios ocupados entre mayo y octubre. Le siguen 9 de Julio, con 15 menos; San Martín y San Jerónimo, con 10 menos cada una; y 4 de Enero, con una reducción de ocho locales.
El comportamiento no es homogéneo en toda la ciudad. Mientras las calles tradicionales del centro evidencian mayores dificultades para sostener la ocupación comercial, algunas de las principales arterias del norte mantienen indicadores más favorables. El caso más destacado es avenida Aristóbulo del Valle, que registra un 95,2% de ocupación, con apenas un 4,8% de locales desocupados sobre un total de 704. Avenida Galicia, por su parte, alcanza el 100% de ocupación, sin locales vacíos entre los 113 relevados.
Ampliación
En esta edición, el relevamiento amplió además el área de observación e incorporó nuevas calles y avenidas, aunque mantuvo la muestra histórica para garantizar la comparación con los relevamientos anteriores. Entre las nuevas zonas incluidas figuran Marcial Candioti, en el tramo comprendido entre avenida Alem y bulevar Pellegrini; seis calles transversales a Aristóbulo del Valle, en su sector más comercial; y avenida Gorriti, entre Aristóbulo del Valle y Blas Parera.
En este registro ampliado, que contempla estas nuevas incorporaciones, se contabilizaron 7.346 unidades comerciales: 6.309 ocupadas y 1.037 desocupadas. De estas últimas, 849 se encuentran ofrecidas en alquiler, 166 están a la venta y 22 corresponden a otras situaciones.