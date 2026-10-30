Así nació la peatonal San Martín: el primer tramo que cambió el centro

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Prohibición total para automóviles

El tramo entre Juan de Garay y La Rioja quedó declarado “estrictamente peatonal”. Hasta que llegaran el gas domiciliario y la renovación de cañerías, se anunciaron mejoras provisorias:

Quioscos de revistas y flores

Papeleros

4 cabinas telefónicas, una por cuadra

Luces en la zona central

Veredas y bacheo

Desagües

Iluminación de la Iglesia del Carmen y del Teatro Municipal

Macetones

El Litoral, 1° de noviembre de 1976.