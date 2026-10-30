Hablar de calle San Martín es sinónimo de comercio, de empuje, de inversión. Es una de las arterías más antiguas de la ciudad de Santa Fe, que nace en el casco histórico y se extiende hacia el norte.
Así nació la peatonal San Martín: el primer tramo que cambió el centro
Hace 50 años, una ordenanza municipal prohibió el tránsito vehicular entre Juan de Garay y La Rioja. La transformación avanzó durante la década siguiente y sumó nuevas cuadras hasta llegar al sector norte, inaugurado en 2012.
En su lomo se instalaron empresas locales de renombre, negocios de firmas nacionales y oficinas públicas y privadas de todo tipo. Su nombre lo lleva desde 1901 cuando se lo cambiaron a través de la ordenanza n° 367 (ver documento más abajo) en reemplazo del vetusto “Comercio”.
Por estos días, se cumplen 50 años de una definición clave, de una medida oficial que le cambió para siempre el semblante al corredor. El 1° de noviembre de 1976, se estableció la prohibición de la circulación vehicular para el tramo comprendido entre Juan de Garay y La Rioja.
La disposición fue aprobada por el Concejo Municipal y promulgada en octubre de ese año. En los fundamentos (ver normativa al final del texto), se aclaró que para ese entonces sólo se disponía el corte de tránsito vehicular. A saber:
“Que la regulación se concretaría por ahora con la suspensión total durante todo el día del tránsito vehicular hasta tanto las posibilidades económicas y financieras permitan la transformación de su estructura acorde con su destino específico (iluminación, amoblamiento, obras de arte, carpeta asfáltica o cubierta de otro tipo, señalamiento, etc.)”, dice el documento oficial.
A la espera del gas natural
En la edición del 1° de noviembre del 76, El Litoral informó a la ciudadanía de este importante cambio en lo que refería al tránsito cotidiano. También, se consultó al por entonces referente de la Asociación Amigos Calle San Martín, Alberto Zucchi, quien explicó algunas cuestiones operativas.
“En una primera etapa y en tanto no se hayan concretado las obras que requerirá la instalación de gas domiciliario y la renovación de las cañerías de otros servicios, se adecuará el sector peatonal con algunas mejoras tales como instalación de quioscos para revistas y venta de flores, según modelo diseñado por la Municipalidad”, enumeró el citado artículo.
Y seguía: “La instalación de varios papeleros, también con diseño especial; la colocación de cuatro cabinas telefónicas (una en cada cuadra); la colocación de las luces en la zona central; el arreglo de las actuales veredas; el trabajo de bacheo, ya realizado en gran parte; mejoramiento de los desagües”.
Además, la nota agregaba que a todo lo anterior se le sumaría “iluminación especial de los edificios públicos comprendidos en la zona peatonal (Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen y Teatro Municipal); colocación de macetones para plantas ornamentales”.
Acto oficial
Como estaba previsto, se realizó un acto oficial con las autoridades de la época el 15 de noviembre de 1976, coincidiendo con la fecha fundacional de la capital santafesina. El Litoral registró aquel episodio con una fotografía y una breve descripción de lo acontecido.
“Finalmente, el intendente y el gobernador (N del R: hace referencia al coronel Miguel Coquet y al interventor federal Jorge Desimoni, respectivamente), procedieron al corte de la cinta con los colores patrios, habilitándose de esa manera, oficialmente, la peatonalización de calle San Martín. Luego recorrieron un trecho de la popular arteria”, aseguró el vespertino medio siglo atrás.
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La calle “Comercio” pasa a ser San Martín
A través de la ordenanza n° 367, el Concejo Deliberante reemplazó el vetusto nombre “Comercio” por el de General San Martín.
“Desde la promulgación de la presente ordenanza la calle ‘Comercio’ se denominará General San Martín.”Ordenanza 367, art. 1°
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Se firma la ordenanza 7.254
Juan de GarayLa Rioja
“Declárase zona peatonal exclusivamente, a partir del día 1° de noviembre de 1976, el tramo de calle San Martín comprendido entre las de La Rioja y Juan de Garay.”Ordenanza 7.254, art. 1°
En los fundamentos se pensó como un primer paso: la regulación se concretaría “por ahora con la suspensión total durante todo el día del tránsito vehicular hasta tanto las posibilidades económicas y financieras permitan la transformación de su estructura”.
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Prohibición total para automóviles
El tramo entre Juan de Garay y La Rioja quedó declarado “estrictamente peatonal”. Hasta que llegaran el gas domiciliario y la renovación de cañerías, se anunciaron mejoras provisorias:
- Quioscos de revistas y flores
- Papeleros
- 4 cabinas telefónicas, una por cuadra
- Luces en la zona central
- Veredas y bacheo
- Desagües
- Iluminación de la Iglesia del Carmen y del Teatro Municipal
- Macetones
El Litoral, 1° de noviembre de 1976.
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Acto oficial y corte de cinta
Coincidiendo con la fecha fundacional de la ciudad, el intendente, coronel Miguel Coquet, y el interventor federal, Jorge Desimoni, cortaron la cinta con los colores patrios.
“Luego recorrieron un trecho de la popular arteria.”El Litoral, 1976
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“La calle de todos los días”
“San Martín es el paseo obligado de los santafesinos. (…) Es la calle de todos y donde de todo se encuentra.”El Litoral
Y cerraba: “San Martín es la tarjeta de presentación de la ciudad”.
El Litoral, 23 de noviembre de 1976.
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“Faltan cabinas telefónicas”
Casi dos meses después del corte de tránsito, el diario señalaba la ausencia de las cabinas anunciadas.
El Litoral, 27 de diciembre de 1976.
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Se aprueba la obra
Unos diez años después se aprobaron los trabajos de refacción y readecuación de la peatonal: la transformación de estructura que en 1976 se había dejado para más adelante.
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“Inauguraron la peatonal San Martín”
Los trabajos terminaron en el invierno y, en julio, bajo la intendencia de Carlos Aurelio Martínez, se inauguró la nueva peatonal. El archivo de El Litoral registró la obra: trabajadores y los míticos baldosones de piedra lavada, tan característicos del lugar.
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Nace San Martín Norte
Eva PerónSuipacha
Casi un cuarto de siglo después de la obra anterior, la Municipalidad inauguró oficialmente el paseo.
- Veredas de losetas graníticas grises
- Calzada de adoquines intertrabados de hormigón
- Curvatura para el escurrimiento del agua
“Paseo obligado”
En los primeros días de la nueva peatonal, El Litoral recorrió San Martín y se despachó con una crónica urbana, típica de aquellos tiempos. “La calle de todos los días”, fue el título elegido, que estuvo acompañado por dos fotografías del lugar.
“San Martín es el paseo obligado de los santafesinos. El paseo que cae bien, como si diera ‘status’, como si la personalidad del viandante se agigantara. Es la calle preferida, la calle que ahora sólo la transitan los peatones; la calle de las chicas y chicos; de las señoras, de los hombres. Es la calle de todos y donde de todo se encuentra”, comenzaba la genial pieza.
“Claro que se lo encuentra, si alguien se propone buscar algo; quien quiera comprar alguna tela, algún vestido, o un traje, allí lo tiene; si se prefiere tomar un café, también está a mano la opción”, continuaba el artículo del vespertino santafesino.
“Y si lo único que uno quiere (en este caso un muchacho) es hacer solo ‘pinta’ y un repaso a las beldades que por allí circulan, sin prisa y sin pausa, pero alterando los nervios, por el encantador panorama, allí encontrará también lo que buscaba”, seguía el texto.
La descripción de aquella época no se guardó ningún adjetivo. “Es la calle coqueta, que tendrá quizás parangones pero es S. Martín algo muy especial; tiene algo que hizo exclamar a un colega foráneo: "qué se celebra aquí, ¿acaso un desfile de belleza?". Pero más allá de esta acotación, San Martín es la tarjeta de presentación de la ciudad”, sumaba la nota.
Los esperados cambios
En los 80, unos diez años después de aprobada la ordenanza se aprobaron los trabajos de refacción y readecuación de la peatonal. Las tareas terminaron en el invierno de 1988 y en julio (bajo la intendencia de Carlos Aurelio Martínez) se inauguró.
“Inauguraron la peatonal San Martín”, tituló El Litoral por aquel entonces con una foto que graficó el momento. El paseo lleno de gente y los negocios con sus característicos carteles y luminarias.
Entre los archivos fotográficos que atesora El Litoral se puede encontrar una foto de la obra sobre San Martín. En la imágen, incluída en este artículo, se puede apreciar a los trabajadores y parte de los materiales usados, los míticos baldosones de piedra lavada, tan característicos del lugar.
Tuvo que pasar casi un cuarto de siglo para que la peatonal fuese nuevamente modificada. En septiembre de 2012, la Municipalidad inauguró oficialmente el paseo San Martín Norte, que se extiende de Eva Perón hasta Suipacha.
Entre los principales trabajos de refacción, se destacan las veredas que se realizaron mediante un solado de losetas graníticas de color gris. En tanto, el sector de calzada se llevó a cabo mediante un pavimento de adoquines intertrabados de hormigón con la curvatura correspondiente para el escurrimiento superficial del agua.
La ordenanza que le dio nombre
La ordenanza que prohibió el tránsito