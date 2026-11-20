La automotriz estadounidense Tesla presentó su primer local en Argentina en un acto que contó con la participación del presidente Javier Milei. Durante el lanzamiento, el mandatario defendió la apertura económica, cuestionó las políticas de protección industrial de las últimas décadas y sostuvo que la competencia internacional puede impulsar inversiones e innovación.
Tesla inauguró su primer local en Argentina: Milei defendió la apertura económica
El Presidente participó del lanzamiento de la automotriz estadounidense y vinculó su llegada con la competencia, las inversiones y la innovación. También destacó el acuerdo con YPF para avanzar en la instalación de supercargadores.
Milei agradeció a la compañía por apostar al mercado argentino y definió su llegada como un acontecimiento relevante para un país que, según planteó, estuvo durante años aislado de los principales avances tecnológicos y comerciales del mundo.
El Presidente fue recibido por el CEO de Tesla Argentina, Joaquín Lizarralde, y aprovechó la ocasión para trazar un diagnóstico sobre la industria automotriz local y las transformaciones que impulsa su gobierno.
Milei cuestionó el proteccionismo y defendió la competencia
En uno de los tramos centrales de su discurso, Milei sostuvo que durante décadas Argentina mantuvo un esquema económico basado en aranceles, restricciones y trabas a las importaciones que, a su entender, terminó perjudicando a los consumidores.
"El supuesto modelo eligió unos pocos ganadores y condenó al resto a ser perdedores", afirmó. También cuestionó que los argentinos tuvieran pocas alternativas para comprar un vehículo, con precios elevados y largas esperas.
Frente a ese escenario, defendió un modelo basado en la apertura comercial y la competencia entre empresas. Según su planteo, permitir el ingreso de nuevas marcas no implica necesariamente perjudicar a la producción nacional.
Por el contrario, consideró que puede incentivar a las terminales locales a especializarse, innovar y ampliar sus mercados de exportación. "Cuando miramos de frente al mundo y competimos, terminamos ganando", expresó.
La baja de precios y las medidas para el sector automotor
Milei también repasó algunas de las medidas económicas que su administración implementó para facilitar el ingreso de vehículos y bienes vinculados con la industria automotriz.
Entre ellas mencionó la eliminación del Impuesto PAIS, la derogación de impuestos internos a los automóviles y la reducción de aranceles para importar insumos industriales y bienes de capital.
En ese contexto, aseguró que entre noviembre de 2023 y junio de 2026 los precios de los vehículos 0 km bajaron un 26% en términos relativos respecto del resto de los precios de la economía.
El Presidente también destacó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que presentó como una herramienta para brindar previsibilidad y reglas estables durante 30 años a los proyectos de gran escala.
Las inversiones de Renault, Volkswagen y Toyota
Como parte de su argumento sobre la posibilidad de combinar importaciones y producción nacional, el mandatario mencionó inversiones anunciadas por distintas terminales automotrices.
Entre ellas destacó los más de 400 millones de dólares destinados por Renault al desarrollo de la pickup Niagara, un modelo que, según señaló, se fabricará exclusivamente en Argentina.
También mencionó el anuncio de Volkswagen, que contempla una inversión de 580 millones de dólares para modernizar su planta de Pacheco y producir, a partir del año próximo, una nueva pickup sucesora de la Amarok.
En el caso de Toyota, hizo referencia a una inversión superior a los 1.300 millones de dólares para fabricar la Tacoma híbrida en Zárate. Sumada a la renovación de la Hilux, la cifra se acerca a los 1.800 millones de dólares.
Para Milei, estos proyectos reflejan un cambio en la industria, que puede incorporar nuevos modelos y competir en mercados internacionales sin depender de un esquema de economía cerrada.
Tesla e YPF: el acuerdo para instalar supercargadores
Otro de los anuncios destacados durante el lanzamiento estuvo relacionado con el acuerdo entre Tesla e YPF para avanzar en el desarrollo de infraestructura de carga rápida para vehículos eléctricos.
"Tesla e YPF firmaron un acuerdo para avanzar en la instalación de supercargadores que permitan viajar por el país con recarga veloz asegurada en el camino", afirmó el Presidente.
Milei consideró que la iniciativa permitirá ampliar las posibilidades de circulación de estos vehículos por las rutas argentinas y acompañar el desarrollo de la movilidad eléctrica en el país.
El argumento de Milei sobre el empleo y la tecnología
Durante su discurso, el Presidente también respondió a las críticas que podrían surgir por el desembarco de una marca asociada a vehículos de alta gama y tecnología avanzada.
Sostuvo que los beneficios no se limitan a quienes puedan comprar un Tesla, sino que alcanzan a distintos sectores vinculados con su actividad.
En ese sentido, enumeró empleos relacionados con la comercialización, el asesoramiento, la logística, la atención al cliente, los servicios técnicos, las aseguradoras y el mantenimiento de los cargadores.
También hizo referencia a la conducción autónoma, una de las apuestas tecnológicas de la compañía, y planteó que su eventual incorporación en Argentina dependerá de que la legislación permita su utilización.
"Un producto innovador trae inversión, crecimiento, puestos de trabajo y, en última instancia, una elevación general del nivel de vida", afirmó.
Un mensaje dirigido a los jóvenes
En el cierre, Milei volvió sobre la idea de que la apertura económica y el acceso a nuevas tecnologías forman parte del país que busca construir su administración.
Agradeció a Tesla, a sus trabajadores y a quienes invierten en Argentina. También dirigió un mensaje a los jóvenes, a quienes señaló como destinatarios de las transformaciones que impulsa el Gobierno.
"El futuro de Argentina es grande y queremos que todos sean parte de él", expresó.