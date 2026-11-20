Mercado automotor

Tesla comenzó a vender sus autos en Argentina: cuánto cuestan los cinco modelos y cómo comprarlos

La automotriz de Elon Musk habilitó su plataforma de ventas online en el país. Ofrece dos modelos eléctricos con distintas versiones, autonomía de hasta 750 kilómetros y financiación de hasta 60 meses.