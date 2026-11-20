Tesla inició oficialmente la comercialización de sus vehículos en Argentina y ya permite realizar pedidos a través de su página web. La compañía estadounidense desembarcó en el mercado local con dos modelos eléctricos, el sedán Model 3 y el SUV Model Y, que se ofrecen en cinco configuraciones con diferentes niveles de potencia, equipamiento y autonomía.
Tesla comenzó a vender sus autos en Argentina: cuánto cuestan los cinco modelos y cómo comprarlos
La automotriz de Elon Musk habilitó su plataforma de ventas online en el país. Ofrece dos modelos eléctricos con distintas versiones, autonomía de hasta 750 kilómetros y financiación de hasta 60 meses.
La modalidad elegida por la empresa de Elon Musk es la venta exclusivamente digital. A diferencia de las automotrices tradicionales, no cuenta con concesionarios donde concretar las operaciones, aunque dispone de espacios de exhibición y puntos para realizar pruebas de manejo en centros comerciales. Los vehículos comercializados en el país llegan desde la planta de Shanghái, China.
Los precios de lanzamiento parten de los 41.590 dólares y alcanzan los 54.590 dólares, según la versión elegida. Además, los compradores pueden acceder a alternativas de financiación prendaria de un banco privado, con planes que contemplan plazos de entre 12 y 60 meses.
La llegada de Tesla se produce en el marco del programa nacional que promueve la incorporación de vehículos eléctricos e híbridos mediante beneficios arancelarios para la importación.
Cómo comprar un Tesla
El procedimiento de compra se realiza desde el sitio oficial de Tesla Argentina. Allí, los interesados pueden seleccionar el modelo, elegir la versión y consultar las características técnicas de cada alternativa antes de avanzar con el pedido.
La operación contempla dos cargos adicionales: 350 dólares correspondientes a gastos de destino y documentación, y otros 250 dólares en concepto de reserva. Este último importe no es reembolsable. Por ese motivo, los valores que aparecen en el configurador ya contemplan un incremento de 600 dólares respecto del precio base.
La financiación está disponible a través de un banco privado, con opciones de 12 a 60 cuotas. Para el Model 3 RWD, por ejemplo, la alternativa de mayor plazo requiere un anticipo de 12.477 dólares y cuotas mensuales de $1.812.183, con un costo financiero total del 47,94%.
Los cinco modelos
La oferta inicial de Tesla en Argentina está integrada por tres versiones del Model 3 y dos del Model Y. Estas son sus principales características y precios:
Tesla Model 3 RWD: US$ 41.590
Es la alternativa de entrada a la gama. Cuenta con un motor, tracción trasera y una potencia de 286 CV. Su batería de 62 kWh, con tecnología LFP (fosfato de hierro y litio), le permite alcanzar una autonomía de 534 kilómetros.
Puede recuperar hasta 272 kilómetros de autonomía en 15 minutos conectado a un cargador rápido Supercharger y acelera de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos.
Tesla Model 3 Premium Long Range: US$ 47.090
Esta variante mantiene la configuración de un solo motor, pero incorpora una batería de 82 kWh con composición NCA (níquel, cobalto y aluminio).
La principal diferencia está en su autonomía, que alcanza los 750 kilómetros. Además, acelera de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos y puede recuperar hasta 312 kilómetros de recorrido en 15 minutos de carga rápida.
Tesla Model 3 Performance: US$ 54.590
Es la versión más potente de los vehículos que la marca comercializa inicialmente en el país. Tiene dos motores eléctricos, uno en cada eje, y tracción integral.
Desarrolla 460 CV y puede acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,1 segundos. Su velocidad máxima es de 264 km/h, mientras que la autonomía declarada alcanza los 534 kilómetros.
Tesla Model Y Premium RWD: US$ 44.590
Es la versión de acceso al segmento SUV de la compañía. Tiene un motor que impulsa las ruedas traseras y una batería de 65 kWh, con la que consigue una autonomía de 466 kilómetros.
Su aceleración de 0 a 100 km/h demanda 5,9 segundos. Además, puede recuperar 216 kilómetros de autonomía cuando permanece conectado durante 15 minutos a un cargador Tesla Supercharger.
Tesla Model Y Premium Long Range: US$ 50.590
La segunda alternativa del SUV incorpora una batería de 82 kWh, que permite extender la autonomía hasta los 661 kilómetros.
También mejora las posibilidades de recarga rápida, con la recuperación de hasta 274 kilómetros en 15 minutos. Su aceleración de 0 a 100 km/h es de 5,6 segundos.
Asistencias y tecnología
Además de las distintas configuraciones mecánicas, Tesla ofrece la posibilidad de contratar el servicio Full Self Driving (FSD), mediante una suscripción mensual de 119 dólares.
En Argentina, esta prestación todavía no habilita la conducción semiautónoma. Sin embargo, incluye distintas funciones de asistencia para maniobras y estacionamiento.
Entre ellas se encuentra Actually Smart Summon, que permite solicitar que el vehículo se acerque hasta donde está el propietario dentro de un estacionamiento; Dumb Summon, que facilita la salida del automóvil de un garaje para acercarlo a la puerta de la vivienda; y Autopark, un sistema que realiza estacionamientos de manera automática.
La llegada comercial de Tesla representa un nuevo capítulo para el mercado argentino de vehículos eléctricos, con una propuesta que combina venta digital, infraestructura de carga y distintas alternativas de autonomía y prestaciones.