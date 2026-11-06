La automotriz estadounidense Tesla prepara su desembarco en la Argentina con la apertura de su primer espacio de exhibición en el país. La compañía fundada por Elon Musk eligió un shopping de la zona norte del Gran Buenos Aires para presentar sus vehículos eléctricos antes de avanzar con su operación comercial.
Tesla llega a la Argentina: abrirá un espacio en un shopping y permitirá probar sus autos
La automotriz de Elon Musk desembarcará a fines de noviembre en un centro comercial con dos vehículos en exhibición. Las pruebas de manejo y la venta se proyectan para 2027.
La inauguración del espacio está prevista para fines de noviembre. En una primera etapa, los visitantes podrán conocer dos modelos de la marca en un local ubicado dentro del centro comercial, aunque todavía no se confirmó cuáles serán los vehículos elegidos.
El proyecto contempla también una zona destinada a realizar pruebas de manejo en el estacionamiento. Para esa actividad, la empresa prevé disponer de una flota de 10 automóviles, con el objetivo de que los interesados puedan experimentar la conducción de sus modelos eléctricos.
Sin embargo, el desembarco se desarrollará en etapas. La exhibición será el primer paso, mientras que la apertura comercial y la habilitación de las pruebas de manejo están previstas para 2027. Por el momento, Tesla no informó una fecha precisa para el inicio de las ventas en el mercado argentino.
La llegada
La incorporación de Tesla al centro comercial fue confirmada por Cencosud, el grupo chileno propietario del establecimiento. La compañía estadounidense desembarcará con un esquema de venta directa, una modalidad que utiliza en distintos mercados internacionales y que prescinde de las concesionarias tradicionales.
El espacio permitirá acercar la marca al público local y mostrar las características de sus vehículos. La estrategia también forma parte del proceso de expansión del centro comercial, que busca incorporar propuestas internacionales y ampliar sus servicios más allá de la actividad comercial habitual.
Aunque no existe una confirmación oficial sobre los modelos que integrarán la primera exhibición, en el sector automotor aparecen dos candidatos: el Tesla Model 3 y el Model Y. Se trata de dos de los vehículos más populares de la compañía y de los que tienen precios de entrada más bajos dentro de su catálogo.
En Estados Unidos, el Model 3 tiene un precio inicial de US$36.990, mientras que el Model Y parte de aproximadamente US$39.990. Esos valores corresponden al mercado norteamericano y no representan precios de referencia para una eventual comercialización en la Argentina.
Las estimaciones de la industria ubican el costo de los vehículos en el país por encima de los US$60.000, debido a los impuestos y otros gastos asociados a la importación y comercialización. La empresa todavía no difundió una lista de precios local.
Los antecedentes
La llegada de Tesla es resultado de una serie de movimientos que la compañía realizó durante 2026 para comenzar a operar en el país. En marzo se constituyó Tesla Argentina SRL, una sociedad local cuyo objeto contempla la importación, comercialización, mantenimiento y reparación de vehículos eléctricos, además de actividades vinculadas con soluciones energéticas.
Otro antecedente fue el acercamiento con YPF. En junio, el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, anunció la firma de una carta de intención con la automotriz para explorar oportunidades de colaboración e inversión.
El acuerdo contempla posibles proyectos relacionados con infraestructura de carga rápida para vehículos eléctricos, almacenamiento de energía e innovación tecnológica. La iniciativa podría resultar relevante para el desarrollo de la movilidad eléctrica en el mercado argentino.
En septiembre, el presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a Elon Musk y otros directivos de la compañía. El encuentro se produjo en medio de los avances de Tesla para organizar su estructura local y evaluar oportunidades de negocios.
La instalación del espacio de exhibición representa el primer paso visible de la marca en el mercado argentino. La propuesta permitirá conocer sus vehículos antes de que la compañía avance con la comercialización y las pruebas de manejo, previstas para una segunda etapa.