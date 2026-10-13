Elon Musk se ha convertido en el mayor donante político del ciclo electoral de mitad de mandato de Estados Unidos de 2026, canalizando cerca de 366 millones de dólares a grupos y campañas políticas, apoyando a candidatos conservadores y causas de derecha.
Estados Unidos: Elon Musk se convierte en el mayor donante del ciclo electoral de mitad de mandato
Las donaciones del hombre más rico del mundo para las elecciones de mitad de mandato, en su mayoría para candidatos y causas de derecha, superan sus contribuciones a Trump en 2024.
La persona más rica del mundo ha invertido más de 276 millones de dólares en política solo desde julio, uno de los mayores desembolsos políticos en la historia de Estados Unidos. Su objetivo son las contiendas clave que determinarán qué partido controlará el Senado estadounidense .
El New York Times fue el primero en informar sobre las cifras de gastos, que se publicarán el jueves en un documento federal. Los gastos de Musk superan sus contribuciones a las elecciones presidenciales de 2024, en las que invirtió casi 300 millones de dólares en la campaña de reelección de Donald Trump.
El gasto político de Musk reafirma al director ejecutivo de SpaceX y Tesla como el principal megadonante republicano y consolida su influencia política de derecha.
Musk, quien lideró los esfuerzos de la administración Trump para desmantelar agencias federales el año pasado, se ha convertido en una figura clave a nivel internacional para movimientos políticos de extrema derecha en los últimos años, al alinearse con líderes conservadores y antiinmigrantes.
El derroche de dinero del magnate tecnológico supone un giro radical respecto a mediados del año pasado, cuando Musk afirmó que dejaría de hacer donaciones políticas de tal magnitud.
Los fracasos de su llamado "Departamento de Eficiencia Gubernamental" (Doge) y la costosa reacción pública contra su influencia política, así como su drástica ruptura con Trump, parecen haber disminuido su interés en la política de Washington.
El destino de los fondos
Según Reuters y el New York Times, los gastos de Musk se distribuyen entre varios comités de acción política, incluido su propio America Pac.
Su mayor gasto individual fue una contribución de 158 millones de dólares al Senate Leadership Fund, un Super PAC que trabaja para ayudar a los republicanos a mantener el control del Senado.
Musk también ha donado 10 millones de dólares a un PAC que apoya a Ken Paxton, el candidato republicano al Senado por Texas que se enfrenta al candidato demócrata James Talarico en una contienda muy reñida e intensa.
Otras importantes contribuciones de Musk incluyen 76 millones de dólares para America Pac, 20 millones para el Super PAC republicano del Congressional Leadership Fund y 10 millones para la Asociación de Gobernadores Republicanos.
Musk también donó 10 millones de dólares en enero a Nate Morris, candidato republicano al Senado por Kentucky, quien se retiró de la contienda en mayo tras aceptar el cargo de embajador de Estados Unidos en Colombia.
Collage de cuatro retratos superpuestos de JB Pritzker en tamaños crecientes sobre un fondo de la Casa Blanca.
Estrategia publicitaria y redes
Parte del dinero de Musk se destina a campañas publicitarias y de comunicación centradas en la retórica antitransgénero y que acusan a los candidatos demócratas de ser socialistas radicales.
Musk lleva tiempo utilizando X, la plataforma de redes sociales de su propiedad, para atacar a sus oponentes políticos , difundir desinformación electoral y refutar los derechos de las personas trans. El fin de semana pasado, compartió un vídeo de America Pac que mostraba declaraciones anteriores de Talarico sobre el género, calificándolo de «locura».
El enorme gasto de Musk incluye algunas de las mayores donaciones políticas en la historia de Estados Unidos, pero aun así representa solo una pequeña fracción de su fortuna de casi un billón de dólares.
Los 366 millones de dólares gastados en las elecciones de mitad de mandato representan menos del 0,04% de su patrimonio neto.