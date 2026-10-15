Demostración en Texas

Tesla presentó el nuevo Roadster: el auto eléctrico de Elon Musk hizo piruetas en el aire y promete revolucionar la industria

La presentación se realizó en un entorno controlado, dentro de las instalaciones de pruebas de cohetes de SpaceX, cerca de Waco. Allí, el vehículo subió por una rampa, quedó prácticamente invertido en el aire y descendió hasta tocar el suelo con ayuda de propulsores.