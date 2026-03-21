Un jurado dictaminó que Elon Musk engañó a los inversores de Twitter

Un jurado ha dictaminado que Elon Musk fue engañoso en sus declaraciones públicas durante un período crucial de su adquisición de Twitter en 2022.
La polémica en torno a las declaraciones públicas del magnate sobre la red social resalta la importancia de la transparencia en las adquisiciones multimillonarias.
Un jurado ha dictaminado que Elon Musk fue engañoso en sus declaraciones públicas durante un período crucial de su adquisición de Twitter en 2022.
Tras dos días de deliberaciones, un jurado del tribunal federal de San Francisco emitió un veredicto unánime en contra del magnate tecnológico, que había sido demandado por un grupo de inversores de Twitter que argumentaban que se habían basado en sus declaraciones.
Durante su comparecencia ante el tribunal a principios de este mes, Musk argumentó que no había engañado a los inversores y que la gente simplemente había interpretado de forma exagerada sus declaraciones públicas y sus tuits.
En cambio, el jurado determinó que algunas de sus afirmaciones públicas sobre problemas en las métricas de usuario de Twitter, y sobre la posibilidad de que se estuviera retractando del acuerdo de adquisición de 44.000 millones de dólares, eran intencionadamente engañosas.
Los abogados de Musk no respondieron a la solicitud de comentarios. Tampoco lo hicieron los abogados de los inversores, liderados por Brian Belgrave, un pequeño empresario de Oregón.
Esta no es la primera vez que Musk se ve envuelto en problemas legales por sus tuits. Sin embargo, logró ganar una demanda en 2023 interpuesta por accionistas de Tesla que alegaban que el director ejecutivo los había engañado con publicaciones sobre la compañía automotriz.
En el veredicto del viernes, el jurado de San Francisco determinó que Musk había reducido artificialmente el precio de las acciones de Twitter en un rango de aproximadamente 8 dólares por acción a 3 dólares por acción entre mayo y octubre de 2022 debido a sus declaraciones públicas.
Eso podría significar que cada inversor de la demanda colectiva está a punto de recibir miles de dólares en concepto de indemnización por sus pérdidas.
Monte Mann, abogado litigante especializado en litigios comerciales en Armstrong Teasdale, dijo que el veredicto contra Musk "envía un mensaje claro".
"Si influyes en el mercado con tus palabras, eres responsable de las consecuencias."
Alrededor de mayo de 2022, Musk comenzó a tuitear sobre los supuestos problemas de Twitter con las cuentas falsas o "bots", y dijo que el acuerdo estaba "en suspenso" antes de anunciar que quería retirarse del acuerdo por completo.
Twitter demandó a Musk para obligar al multimillonario a cumplir el acuerdo, y a principios de octubre Musk lo hizo, adquiriendo Twitter al precio originalmente acordado. Al año siguiente, cambió el nombre de la plataforma de redes sociales a X.
Esos meses resultaron ser perjudiciales desde el punto de vista financiero para inversores de Twitter como Belgrave, que compraron y vendieron acciones de la compañía durante ese período.
Belgrave declaró ante el jurado a principios de este mes que vendió miles de acciones de Twitter en julio de 2022, convencido de que Musk ya no iba a comprar la plataforma debido a sus publicaciones y comentarios públicos.
El precio de venta de Belgrave fue inferior al que había pagado por las acciones unos meses antes, y significativamente menor que los 54,20 dólares por acción que Musk acabó pagando.
"Me estafaron", dijo Belgrave. "Me engañaron".
Durante su testimonio ante el jurado, Musk se mostró más combativo con los abogados que representaban al grupo de inversores.
Finalmente, se negó a responder a las preguntas con un simple "sí" o "no", argumentando en repetidas ocasiones que los abogados estaban tratando de engañar al jurado.
"Si esto fuera un juicio para determinar si he publicado tuits estúpidos, diría que soy culpable", admitió Musk en un momento dado.