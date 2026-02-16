X sufrió una caída global este 16 de febrero: usuarios reportan fallas en el feed y acceso

La red social X, antes conocida como Twitter, sufrió este lunes 16 de febrero de 2026 una caída global que dejó a miles de usuarios sin poder cargar publicaciones, acceder al feed ni utilizar funciones básicas de la plataforma. Las fallas fueron reportadas en múltiples países y durante varias horas, sin una explicación oficial por parte de la compañía.
Fallas generalizadas desde la mañana
Usuarios de diferentes regiones del mundo, incluidos América Latina, Estados Unidos y Europa, comenzaron a reportar interrupciones en los servicios de X desde temprano en la mañana, según datos recopilados por el sitio de monitoreo Downdetector, que rastrea fallos en tiempo real.
Datos recopilados por el sitio de monitoreo Downdetector.
Los principales problemas detectados fueron:
El feed de publicaciones que no se actualizaba o mostraba en blanco.
Dificultades para cargar tuits y ver contenido nuevo.
Errores al intentar iniciar sesión o abrir la aplicación desde dispositivos móviles y la web.
Chats y mensajes directos que no funcionaban.
Durante el pico de la caída, los reportes de fallos llegaron a más de 40.000 en algunos países como Estados Unidos y Reino Unido, lo que indica un problema de alcance internacional y no focalizado en un solo mercado.
Usuarios y servicios afectados
La interrupción no solo impidió la visualización de contenido, sino que también afectó funciones habituales como:
La búsqueda interna, que en muchos casos aparecía en blanco.
El envío y recepción de mensajes y tuits, que no se actualizaban.
La actualización de la línea de tiempo en la app móvil y la versión web.
Internautas acudieron a otras plataformas para confirmar que no era un problema individual de sus conexiones o dispositivos, sino una caída generalizada del servicio.
Hasta el momento, la empresa propietaria de la plataforma, liderada por Elon Musk, no ha emitido una declaración oficial explicando las causas del fallo. En casos anteriores de interrupción, analistas y especialistas en tecnología han señalado que problemas como sobrecarga de servidores, errores de configuración o fallos en centros de datos pueden provocar este tipo de incidencias masivas.
Fuentes de monitoreo técnico sugieren que estas interrupciones podrían estar vinculadas a errores en la infraestructura de la plataforma, aunque sin confirmación oficial.
La plataforma comenzó a restablecerse paulatinamente pasadas varias horas de la caída. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo
Recuperación y estado actual
De acuerdo con reportes en tiempo real, la plataforma comenzó a restablecerse paulatinamente pasadas varias horas de la caída, con usuarios reportando que el acceso a publicaciones y funciones volvió a la normalidad de manera progresiva.
Sin embargo, persisten las dudas sobre la frecuencia de estas interrupciones: esta es la tercera caída importante de la plataforma en poco más de un mes, según registros de informes técnicos, lo que plantea interrogantes sobre la estabilidad del servicio.