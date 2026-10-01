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"Gracias por un viaje increíble"

SpaceX lanzó con éxito una tripulación a la Estación Espacial Internacional

Jessica Watkins, la primera mujer afrodescendiente en liderar una tripulación a la órbita, está realizando su segundo viaje a la estación espacial. Por su parte, el canadiense Joshua Kutryk se convertirá en el cuarto hombre en ser padre mientras orbita la Tierra.

La Estación Espacial Internacional de Cabo Cañaveral, este jueves.La Estación Espacial Internacional de Cabo Cañaveral, este jueves.
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Cuatro astronautas despegaron el jueves hacia la órbita en una misión a la estación espacial que se extenderá hasta la primavera, entre ellos un canadiense cuya esposa dará a luz mientras él está fuera.

SpaceX lanzó a la comandante Jessica Watkins y su tripulación para la NASA tras un retraso de tres semanas para reparar la fuga en el sistema de combustible de la cápsula. Durante toda la mañana, una densa niebla amenazó con detener la cuenta regresiva, pero finalmente el cielo se despejó lo suficiente como para permitir un despegue seguro.

Aunque su estancia en la Estación Espacial Internacional durará seis largos meses, el vuelo hasta allí prometía ser el más rápido hasta la fecha para la compañía de Elon Musk: un tránsito de tan solo ocho horas con llegada mucho antes de la hora de acostarse.

Con el despegue a última hora de la mañana desde la estación espacial de Cabo Cañaveral, Watkins se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en liderar una tripulación a la órbita. Geóloga que trabajó con el rover Curiosity de la NASA en Marte hace una década, Watkins realiza su segundo viaje a la estación espacial tras una larga estancia en 2022.

A SpaceX Falcon 9 rocket and Dragon spacecraft lifts off on NASA's Crew-13 mission to the International Space Station, carrying NASA astronauts Jessica Watkins, Luke Delaney, Canadian Space Agency astronaut Joshua Kutryk and Russian cosmonaut Sergey Teteryatnikov at the Cape Canaveral Space Force Station in Cape Canaveral, Florida, U.S., October 1, 2026. REUTERS/Philip Scott AndrewsFotos: Reuters

“Gracias por un viaje increíble”, comunicó Watkins por radio tras alcanzar la órbita.

Los integrantes de la misión

Los demás son recién llegados al espacio: Luke Delaney, de la NASA, un infante de marina retirado; Joshua Kutryk, de Canadá, coronel de la Real Fuerza Aérea Canadiense; y Sergey Teteryatnikov, de Rusia, un ex submarinista. Reemplazarán a cuatro astronautas que han estado viviendo en el laboratorio orbital desde febrero.

“Nos sentimos como algunas de las personas más afortunadas del mundo”, dijo Kutryk antes del lanzamiento.

A SpaceX Falcon 9 booster returns to land after it and a Dragon spacecraft lift off on NASA's Crew-13 mission to the International Space Station, carrying NASA astronauts Jessica Watkins, Luke Delaney, Canadian Space Agency astronaut Joshua Kutryk and Russian cosmonaut Sergey Teteryatnikov at the Cape Canaveral Space Force Station in Cape Canaveral, Florida, U.S., October 1, 2026. REUTERS/Joe Skipper TPX IMAGES OF THE DAYFotos: Reuters

Esta fue la decimotercera tripulación lanzada por SpaceX para la NASA, sin contar el vuelo de prueba de 2020. Los cuatro astronautas adoptan con orgullo la designación Crew-13, que rinde homenaje en su emblema a la misión Apolo 13. El arriesgado viaje a la Luna de 1970 culminó con el regreso seguro de los astronautas.

“Realmente queríamos honrar su legado, su resiliencia y su valentía, y llevar un poco de eso con nosotros”, dijo Watkins. Ella y sus compañeros de tripulación se dirigieron a la plataforma de lanzamiento en Teslas negros con placas que decían “Lucky 13”.

Paternidad en órbita

Kutryk se convertirá en el cuarto hombre en ser padre mientras orbita la Tierra. Su esposa, Heather, dará a luz a su tercer hijo a finales de noviembre. La Agencia Espacial Canadiense promete un amplio apoyo para toda la familia cuando llegue el gran día.

“En seis meses pueden ocurrir muchas cosas que cambian la vida”, dijo la directora de la NASA, Dana Weigel, en la víspera del lanzamiento, y señaló que la agencia espacial haría todo lo posible para mantener a Kutryk en contacto con su familia.

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En 2004, la NASA proporcionó un enlace de radio entre el astronauta de la estación espacial Mike Fincke y la sala de partos de su esposa durante el nacimiento de su hija. Cinco años después, Randy Bresnik, comandante de la misión Artemis III del próximo año, se comunicó por radio con el hospital de su esposa desde la órbita.

La buena noticia tardó más en llegar para el astronauta austriaco Franz Viehböck. Su hija nació pocas horas después de su despegue hacia la estación espacial soviética Mir en 1991. No fue informado hasta el día siguiente.

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