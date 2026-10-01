"Gracias por un viaje increíble"

SpaceX lanzó con éxito una tripulación a la Estación Espacial Internacional

Jessica Watkins, la primera mujer afrodescendiente en liderar una tripulación a la órbita, está realizando su segundo viaje a la estación espacial. Por su parte, el canadiense Joshua Kutryk se convertirá en el cuarto hombre en ser padre mientras orbita la Tierra.