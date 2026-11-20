El proyecto que busca convertir a la Argentina en un exportador de gas natural licuado a gran escala consiguió este viernes el respaldo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con desembolsos proyectados por US$ 50.750 millones hasta 2050.
El Gobierno aprobó el RIGI del megaproyecto de YPF que prevé inversiones por US$ 50.750 millones
Argentina LNG, impulsado junto con la italiana Eni y la emiratí XRG, contempla desembolsos por US$ 25.000 millones entre 2027 y 2030. Proyecta exportaciones superiores a los US$ 9.000 millones anuales y una producción equivalente a más del 40% de la actual extracción de gas del país.
“El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto Argentina LNG, desarrollado por YPF, Eni y XRG. Se trata de la mayor inversión de la historia argentina”, anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X.
La iniciativa, que había solicitado su incorporación al régimen en agosto pasado, contempla el desarrollo de una cadena integrada de extracción, procesamiento, transporte, licuefacción y exportación de gas natural proveniente de Vaca Muerta.
La aprobación constituye un paso decisivo, aunque todavía resta una instancia fundamental: la firma de la Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés), prevista para el próximo 30 de noviembre.
“Siempre lo dije, sin el RIGI, Argentina LNG no hubiera sido posible”, expresó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, tras conocerse la decisión.
Exportaciones por más de US$ 9.000 millones anuales
“El proyecto contempla una inversión de USD 25.000 millones entre 2027 y 2030, y una inversión total de USD 50.750 millones hacia 2050”, precisó Caputo.
La magnitud de los desembolsos encuentra su correlato en la capacidad de producción prevista. Según el ministro, la iniciativa permitirá exportar 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL), además de líquidos del gas natural, por más de US$ 9.000 millones al año.
“Para alcanzar esos volúmenes, se prevé un plateau de producción de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas, equivalente a más del 40% de la producción actual de Argentina”, detalló.
El desarrollo apunta a ampliar la capacidad exportadora del sector energético argentino mediante el acceso a mercados que, por razones geográficas, no pueden abastecerse a través de gasoductos.
La licuefacción permite reducir el volumen del gas natural para transportarlo en buques especializados hacia distintos destinos internacionales.
De Vaca Muerta al Atlántico
La inversión tendrá dos grandes escenarios: Neuquén y Río Negro.
El proyecto contempla incrementar la extracción de gas rico en Vaca Muerta, construir complejos industriales para su procesamiento y desarrollar la infraestructura necesaria para trasladar los hidrocarburos hasta la costa atlántica rionegrina.
Para ello se construirán un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros de extensión cada uno.
En el extremo de ese recorrido operarán dos unidades flotantes de licuefacción, con una capacidad conjunta de producción de 12 millones de toneladas anuales de GNL.
“Durante la etapa de construcción se generarán 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000, y otros 8.000 empleos directos e indirectos durante la operación”, estimó Caputo.
YPF también proyecta contrataciones de bienes y servicios a proveedores nacionales por unos US$ 15.000 millones a lo largo del desarrollo.
Del aval del Gobierno a la decisión de las empresas
La incorporación al RIGI permitirá acceder a beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios, además de un marco de estabilidad normativa por 30 años.
Esas condiciones resultan centrales para estructurar el financiamiento internacional de un proyecto cuya ejecución se extenderá durante varios años y que reúne a la petrolera argentina con Eni y XRG, el brazo internacional de la compañía energética estatal de Emiratos Árabes Unidos, ADNOC.
Con el ingreso al régimen aprobado por el Comité Evaluador, la atención se trasladará ahora a la reunión del 30 de noviembre, cuando las tres compañías prevén formalizar su compromiso definitivo de inversión para avanzar con la ejecución del megaproyecto.