Vaca Muerta

El Gobierno aprobó el RIGI del megaproyecto de YPF que prevé inversiones por US$ 50.750 millones

Argentina LNG, impulsado junto con la italiana Eni y la emiratí XRG, contempla desembolsos por US$ 25.000 millones entre 2027 y 2030. Proyecta exportaciones superiores a los US$ 9.000 millones anuales y una producción equivalente a más del 40% de la actual extracción de gas del país.