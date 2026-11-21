Expectativas de fin de año

La recuperación que esperan los empresarios todavía no contempla más empleo

El 31% de los supermercados y mayoristas prevé una mejora de las ventas, pero el 20,2% anticipa reducir personal y apenas el 8,3% incorporarlo. En la industria predominan las expectativas negativas de producción y contratación, según dos encuestas del INDEC.