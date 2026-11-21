Las expectativas de recuperación de las ventas todavía no se trasladan a los planes de contratación de las empresas, según dos encuestas del INDEC sobre las perspectivas de la industria y el comercio para el trimestre noviembre de 2026-enero de 2027.
La recuperación que esperan los empresarios todavía no contempla más empleo
El 31% de los supermercados y mayoristas prevé una mejora de las ventas, pero el 20,2% anticipa reducir personal y apenas el 8,3% incorporarlo. En la industria predominan las expectativas negativas de producción y contratación, según dos encuestas del INDEC.
En supermercados y autoservicios mayoristas, el Indicador de Confianza Empresarial alcanzó el 0,4% en octubre, tras haber permanecido en terreno negativo durante septiembre, apalancado en la proximidad de las fiestas.
Consultados sobre la evolución de su situación comercial durante los próximos tres meses, el 31% de los empresarios respondió que "mejorará", frente al 6% que espera que "empeorará" y el 63,1% que considera que "permanecerá igual".
Sin embargo, cuando el INDEC preguntó "¿Qué cambios espera durante los próximos tres meses respecto al número de personas empleadas?", las respuestas mostraron otra tendencia: el 20,2% anticipó una reducción y apenas el 8,3% un aumento de personal. El 71,4% prevé mantener su dotación.
El balance de expectativas laborales quedó así en -11,9 puntos porcentuales, frente a los 25 puntos positivos de las expectativas comerciales.
La diferencia no significa necesariamente que las mismas empresas que esperan vender más sean las que planean reducir personal, pero revela que el mayor optimismo comercial del sector no está acompañado por perspectivas expansivas de contratación.
La industria tampoco espera contratar
El panorama industrial presenta dificultades adicionales. El Indicador de Confianza Empresarial se ubicó en -20% en octubre y las expectativas de producción continúan siendo negativas.
Ante la pregunta "¿Qué cambios espera durante los próximos 3 meses respecto al volumen de producción?", el 24,1% de los industriales respondió que "disminuirá", mientras que el 12,8% prevé que "aumentará" y el 63,1% estima que "no variará".
Las respuestas sobre empleo fueron igualmente desfavorables: el 16,4% anticipa reducir personal y solamente el 5,6% espera incorporarlo. El 78% no proyecta modificaciones.
Además, el 18,8% de las empresas prevé disminuir las horas trabajadas por el personal afectado a la producción, frente al 5,7% que espera aumentarlas.
El principal obstáculo continúa siendo la falta de compradores. La "demanda interna insuficiente" fue señalada por el 52,7% de los industriales como el factor más importante que limita su capacidad de producción.
En supermercados y mayoristas, la "demanda" concentró el 61,9% de las respuestas sobre las restricciones para aumentar la actividad comercial.
Las señales del mercado laboral
La encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, realizada entre más de 700 empleadores, registró una expectativa neta de contratación del 16% para octubre-diciembre.
El 35% de las empresas consultadas proyectaba aumentar sus plantillas, el 21% reducirlas y el 42% mantenerlas. Sin embargo, el informe destacó que "los desafíos económicos son los motivos principales para considerar una reducción de su plantilla".
Luis Guastini, directivo de ManpowerGroup, explicó que "el resultado se explica principalmente por la decisión de muchas organizaciones de sostener sus dotaciones, más que por una aceleración de las contrataciones".
A las restricciones de la demanda se agregan dificultades financieras. Según un informe de Fidelitas difundido en octubre, 58.982 empresas registraban en septiembre una situación crediticia distinta de la normal, un 53% más que un año atrás.
Desde la consultora advirtieron que "la recuperación del crédito se vuelve una condición central para reactivar la actividad". El indicador describe problemas financieros, aunque no establece una relación directa con las decisiones laborales recogidas por el INDEC.
El consumidor tampoco confirma la recuperación
Las dificultades comerciales encuentran otro correlato en el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella, que disminuyó 1,27% en noviembre y se ubicó en 40,99 puntos, un 10,98% por debajo del mismo mes de 2025.
El informe, elaborado a partir de una encuesta de Poliarquía Consultores, registró una caída mensual del 2,9% en las "Condiciones Presentes" y del 2,08% en la disposición a comprar "Bienes Durables e Inmuebles".
También mostró un retroceso del 5,38% en la percepción sobre la "Situación Personal", mientras que las expectativas sobre la "Situación Macroeconómica" mejoraron 3%.
Los resultados dejan planteado el interrogante sobre las características que tendrá una eventual recuperación de la actividad económica durante los próximos meses y, especialmente, sobre su capacidad para traducirse en nuevos puestos de trabajo.