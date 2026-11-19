El ïndice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora la Universidad Torcuato Di Tella se ubicó en noviembre en 40,99 puntos, lo que representa una baja del 1,27% respecto de octubre de este año y 10,98% comparado con el mismo mes del año pasado.
Cayó el Indice de Confianza del Consumidor
La medición de la Universidad Di Tella estuvo 1,3% por debajo del de octubre y casi 11% por debajo en la comparación interanual. La menor confianza se registra en el Gran Buenos Aires. Fuerte caída de las expectativas futuras.
El Indice de Confianza más alto de la actual gestión se registró en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos y desde entonces acumula una caída de 13,49%. pero comparado con el piso alcanzado en enero de 2024 —tras las primeras medidas del presidente Milei—, cuando el índice había caído a 35,60 puntos, acumula una suba de 15,14%.
Diferencias marcadas por regiones
Por regiones, la caída más importante se registró en el Gran Buenos Aires (GBA) con el 7,55% mientras que en CABA se incrementó el 9,40% y en el interior el 3,31%, que además es donde presenta el índice ce confianza más elevado (47,52 puntos) mientras que el más bajo es el del GBA con 36,51 puntos. En la comparación interanual, el índice se ubica 8,74% por encima en CABA, mientras que se encuentra 7,76% por debajo en el Interior y 18,37% por debajo en el GBA.
La caída más importante en la actual gestión se da en el subíndice Situación Personal que mostró una caída mensual de 5,38% y se ubica 16,62% por debajo del nivel de un año atrás. Situación Macroeconómica registró un aumento mensual de 3,00% y se ubica 11,85% por debajo del nivel de noviembre de 2025 en tanto Bienes Durables e Inmuebles disminuyó 2,08% en el mes y se encuentra 2,11% por debajo del registro de noviembre de 2025.
La brecha por nivel socioeconómico
Por nivel de ingresos, los hogares más bajos mostraron un aumento de la confianza de 2,42% y se encuentra 7,74% por debajo del valor de hace un año, mientras que los hogares de ingresos altos registraron una disminución de 2,98% y se ubica 14,54% por debajo del nivel registrado en noviembre de 2025.
Respecto del futuro inmediato, las Expectativas Futuras cayeron 0,08%, mientras que las Condiciones Presentes disminuyeron 2,90%. En la comparación interanual, las Condiciones Presentes se encuentran 6,12% por debajo del registro de un año atrás, en tanto que las Expectativas Futuras se ubican 14,15% por debajo del nivel de noviembre de 2025.