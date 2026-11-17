El consumo de carne vacuna en el país va camino de convertirse en el más bajo desde 1920 después que se conociera que en el mes de octubre de 2026 cada argentino consumió en promedio 44,5 kilos, un 11,2% menos que en el mismo mes del año pasado, lo que significa 5,6 kilos menos por persona, de acuerdo con los datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra).
Argentina cerrará el año con el menor consumo de carne vacuna desde 1920
En octubre de 2026 cayó a 44,5 kilos por habitante, un 11,2% menos que en el mismo mes del año pasado. Aumento de exportaciones y caída del poder adquisitivo de los salarios explican la retracción.
La caída del consumo local de carne vacuna, de acuerdo con el informe, es consecuencia de un incremento de las exportaciones (EEUU y China son los dos mercados principales), la escasez de hacienda en condiciones de ser enviada a faena consecuencia de cuestiones climáticas y una caída del consumo interno producto de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios: los diez primeros meses del año la producción retrocedió 6,5% interanual, mientras las ventas al exterior crecieron 6,9%.
De acuerdo con el informe de Ciccra, el consumo de carne vacuna en el país viene retrayéndose desde hace tiempo y octubre no fue la excepción, totalizando los 10 primeros meses del año un consumo total de 1,698 millones de toneladas res con hueso, lo que representa 221.100 toneladas menos que en el mismo período de 2025.
El comportamiento de las exportaciones
En el caso de las ventas al exterior, en septiembre de 2026 se certificaron 60.796 toneladas, la mayor cantidad para un mes de septiembre desde 2005 y la quinta más elevada cuando se consideran todos los meses. Con respecto a agosto las exportaciones retrocedieron 3,3%. En la comparación con septiembre de 2025, el total exportado apenas resultó 0,7% superior porque el crecimiento de las ventas a EE.UU. (favorecidas por la cuota que ese país asignó a la Argentina), Italia, Canadá y Chile casi se compensó con la reducción de ventas a Israel, Alemania, China y Países Bajos.
Respecto de la faena, en octubre de 2026 se mataron 1,064 millones de cabezas en 346 establecimientos habilitados, guarismo que resultó 1,7% mayor al de septiembre, cuando se corrige la serie por la cantidad de días laborables, pero que fue 11,6% inferior al de octubre de 2025 (-139,19 mil cabezas).
La perspectiva histórica de la actividad
En perspectiva “histórica”, la faena de octubre ocupó el puesto número 28 entre los últimos 47 y fue el octubre con menor cantidad de animales faenados desde 2016. En los primeros diez meses de 2026 operaron 375 establecimientos que faenaron un total de 10,24 millones de cabezas, es decir 1,16 millones de cabezas menos que en igual período de 2025 (-10,2%). De este modo, la actividad sectorial cayó al puesto 32 entre los últimos cuarenta y siete años”.
Como consecuencia de la retracción del consumo, el precio de la carne en la provincia de Santa Fe subió en promedio los diez primeros meses de 2026 el 23,8%, casi tres puntos menos que el promedio total que fue de 26,3% en el mismo período de tiempo. Pero si tomamos el precio promedio de los últimos 12 meses, el precio de la carne fue superior al acumulado promedio: 41,2% contra 32,6%.