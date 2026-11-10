Las exportaciones de productos con origen en la provincia de Santa Fe alcanzaron un valor de U$S 15.944,9 millones durante los primeros nueve meses del año, U$S 4.008,8 millones más que en el mismo período del año anterior. Este incremento del 33,6% se debió a un aumento del 26,5% en los volúmenes exportados, medidos en toneladas más de 7 millones que en el mismo período del año anterior, y del 5,6% en los precios.
Las exportaciones santafesinas crecieron U$S 4 mil millones los primeros nueve meses de 2026
Hasta setiembre sumaron U$S 15.944,9 millones, producto de un aumento de más de 7 millones de toneladas más de ventas al exterior.
El balance por grandes rubros
De acuerdo con los datos informados por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) el monto de las exportaciones de Productos primarios en el período analizado fue de U$S 1.910,6 millones, 3,9% más que en el mismo período de 2025 ; mientras que las ventas externas de Manufacturas de origen agropecuario totalizaron U$S 12.696,2 millones, y registraron una suba de 42,7% en relación al mismo período del año anterior.
Por su parte se registraron exportaciones de Manufacturas de origen industrial por un monto de U$S 1.195,8 millones, 9,8% más que en igual período del año 2025 mientras que el valor exportado de Combustibles y energía fue de U$S 142,3 millones, reflejando una variación interanual positiva de 32,6%.
Dos productos sumados explican más del 69% de las ventas argentinas al exterior: Grasas y aceites vendió al exterior por U$S 5.480,8 millones y Residuos y desperdicios de la industria alimenticia los hizo por U$S 5.262,4 millones. Después siguieron los rubros Carnes con U$S 1.131,5 millones; Cereales por U$S 1.325,4 millones; Productos químicos y conexos U$S 559,4 millones; Semillas y frutos oleaginosos U$S 500,6 millones; Metales comunes y sus manufacturas U$S 467,4 millones; Material de transporte terrestre U$S 190,4; Carburantes 170,3 y Productos lácteos U$S 86,8 millones.
Mercados de destino e India
Una vez más, la Harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja fue el principal producto exportado en la provincia e India el principal destino (U$S 2.905,1 millones), seguido de Brasil (U$S 960 millones), China (U$S 920,3 millones), Vietnam (U$S 847 millones), Indonesia (U$S 615,3 millones), Perú, Chile, Turquía, Países Bajos, y Ecuador.
Los envíos a India estuvieron compuestos principalmente de aceite de soja, cueros y pieles curtidos de bovino, lecitinas y otros fosfoaminolípidos (Productos químicos y conexos), mientras que las principales exportaciones a Brasil fueron de mozzarella, vehículos para transporte de personas y trigo y a China de carne bovina congelada, porotos de soja y sorgo.