Sin novedad

Santa Fe aún no recibió información sobre la propuesta de Caputo para eliminar el Impuesto de Sellos

El ministro de Economía dijo que iba a proponerle a los gobernadores eliminar el tributo a cambio de una compensación por la mitad de lo que recaudan que en el caso santafesino rondan los 360 mil millones de pesos anuales.