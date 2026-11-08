El gobierno de la provincia de Santa Fe no recibió, hasta el momento, ninguna comunicación ni detalles por parte de funcionario del gobierno nacional sobre la iniciativa que enunció el martes en la Conferencia Industrial de la UIA el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, proponiendo que las provincias eliminen el impuesto de Sellos a cambio de una compensación a cargo del Tesoro nacional por la mitad de lo que recaudan.
Santa Fe aún no recibió información sobre la propuesta de Caputo para eliminar el Impuesto de Sellos
El ministro de Economía dijo que iba a proponerle a los gobernadores eliminar el tributo a cambio de una compensación por la mitad de lo que recaudan que en el caso santafesino rondan los 360 mil millones de pesos anuales.
La postura de Santa Fe
“No nos anticiparon nada del tema y tampoco nos llegó ninguna propuesta del Ministerio de Economía de la Nación. Nos comunicamos y hasta ahora no tienen nada en concreto. Por ahora solo escuchamos esa iniciativa del ministro como un propósito y estamos al aguardo de la idea en detalle para analizarla”, le dijo a El Litoral una alta fuente del ministerio de Economía de Santa Fe.
En el contexto de anuncios destinadas a paliar la crisis que atraviesan las empresas, sobre todo las pymes, el ministro Luis Caputo anunció el martes que había empezado a hablar con algunos gobernadores -no hizo referencia a ninguno- la eliminación del Impuesto Sellos porque “es un impuesto provincial también tremendamente nocivo para la industria, es un desastre” dijo. El otro impuesto nocivo es Ingresos Brutos, uno de los principales ingresos de la mayoría de los estados provinciales.
Esquema de compensación propuesto
“Es un impuesto que impacta directamente en el bolsillo de la gente porque se graba todo: la compraventa de inmuebles, alquileres, sociedades. Estamos hablando de entre 4 y 5 billones de pesos al año, cerca del 0,5% del PBI”, definió Caputo y expuso su idea en los siguientes términos: “Lo que vamos a tratar de hacer con las provincias es con aquellas que estén adheridas al RIGI y al REOR (Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas) les vamos a ofrecer desde el Estado pagarles la mitad de lo que recaudan por ese impuesto a cambio de que las provincias resignen la otra mitad. Para nosotros es un esfuerzo enorme porque ya hemos bajado 5 puntos vía reducción de gasto el déficit fiscal y además hemos bajado 3 puntos adicionalmente en impuestos y estamos bajando más, porque en el 2027 van a impactar la baja de retenciones, el FAL y todo lo que hemos anunciado”.
Para la provincia de Santa Fe los ingresos por el Impuesto de Sellos representan alrededor de 360 mil millones de pesos anuales sobre un total de 14,13 billones de pesos presupuestados por este año, de acuerdo con el proyecto sancionado por la Legislatura provincial a fines de 2025, lo que significa que la incidencia del ingreso por Sellos es de alrededor del 2% de los ingresos totales.