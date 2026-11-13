Crisis laboral

El empleo formal volvió a caer en agosto y ya se perdieron más de 386 mil desde noviembre de 2023

El empleo se redujo en todos los sectores de asalariados formales, excepto entre los inscriptos en el monotributo. En Santa Fe se perdieron 600 puestos de trabajo registrados en agosto, lo que eleva la pérdida acumulada a 22.300 desde la asunción de Milei y a más de 10 mil en 2026.