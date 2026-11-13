El empleo asalariado registrado volvió a tener en agosto una pérdida importante de trabajadores que, de acuerdo con los datos suministrados por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), llegaron a 13.640 contra julio de 2026 y suman desde noviembre de 2023, último mes del gobierno de Alberto Fernández, 386.232 empleos formales siendo la construcción, el sector público y la industria los principales afectados. En el caso de esta última suma 22 meses consecutivos de deterioro del empleo formal y ya se perdieron casi 100.000 puestos de trabajo, más del 8% del total.
El empleo formal volvió a caer en agosto y ya se perdieron más de 386 mil desde noviembre de 2023
El empleo se redujo en todos los sectores de asalariados formales, excepto entre los inscriptos en el monotributo. En Santa Fe se perdieron 600 puestos de trabajo registrados en agosto, lo que eleva la pérdida acumulada a 22.300 desde la asunción de Milei y a más de 10 mil en 2026.
Fuerte retroceso en el sector privado
El sector que más trabajadores formales perdió es el privado registrado que en agosto de 2026 sumó su decimoquinta caída consecutiva ya que se destruyeron 7.573 empleos y suman desde noviembre de 2023 un total de 274.339 empleos menos. Contra agosto de 2023 se perdieron 309.882 puestos de trabajo. Como explica el Investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, Luis Campos, “esta fase de destrucción empezó en junio de 2025 y ya superó con creces el retroceso del primer semestre de 2024”.
En el caso de los empleos del sector público, en agosto de 2026 se perdieron 5.420 puestos de trabajo contra julio del mismo año y suman desde noviembre de 2023 un total de 89.624 menos; en tanto en el sector de Casas de Familia en agosto la perdida fue de 647 y el total desde la asunción de Milei de 22.269 empleos menos. En el caso del Monotributo, en agosto de 2026 crecieron en 19.046 los inscriptos y suman 201.189 desde la asunción de Javier Milei.
Desde la sanción de la Ley Bases el 27 de junio de 2024, se perdieron 140.941 puestos registrados en el sector privado. Durante la vigencia de la reforma laboral desde el 6 de marzo de este año la caída acumulada llega a 59.035 trabajadores. Uno de los argumentos expresados por el que gobierno para justificar estos proyectos era que iban a crear empleos porque iban a bajar los costos para los empresarios, pero solo precarizaron el empleo y impulsaron a la baja los salarios.
El escenario en Santa Fe
En el caso de la provincia de Santa Fe, en agosto se desaceleró la pérdida de empleos ya que en agosto se perdieron 600 empleos registrados respecto de julio del mismo año y sumaron en los primeros 8 meses del año 10.200 empleos y 22.300 desde noviembre de 2023. En el mes ocho de las veinticuatro jurisdicciones registraron un aumento del empleo, dos se mantuvieron estables, y en dieciocho se observó una contracción.
Las provincias que aumentaron los empleos fueron Neuquén (+0,6%), Jujuy (+0,4%), Tucumán (+0,4%) y Formosa (+0,4%). Por su parte, CABA y Córdoba se mantuvieron estables. En contraste, otras provincias registraron disminuciones en el empleo asalariado formal privado, destacándose las caídas observadas en La Rioja (-2,2%), Catamarca (-0,9%), Tierra del Fuego (-0,8%), Chubut (-0,7%), Santiago del Estero (-0,5%) y Entre Ríos (-0,4%).