La inflación mayorista redujo su ritmo de aumento durante octubre, con los combustibles refinados ganando protagonismo entre los productos que más presionaron sobre los precios y los alimentos aportando un ancla.
Con fuerte freno en alimentos, los precios mayoristas desaceleraron al 1,6% en octubre
El índice de precios al por mayor desaceleró casi a la mitad y volvió a quedar por debajo de la inflación minorista. Los productos refinados del petróleo explicaron más de un tercio de la suba general, mientras alimentos y bebidas moderaron considerablemente sus incrementos.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) "registró un aumento de 1,6% en octubre de 2026 respecto del mes anterior", luego del 3,2% de septiembre y el 2,1% de agosto.
El organismo atribuyó el resultado a "la suba de 1,6% en los 'Productos nacionales' y de 0,9% en los 'Productos importados'". La variación interanual alcanzó el 29,8%, mientras el acumulado desde diciembre fue del 24,8%.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el resultado desde su cuenta de X.
El impacto del sector energético
La desaceleración general estuvo impulsada nuevamente por el sector energético aunque con un cambio importante dentro del componente.
En septiembre, el petróleo crudo y el gas habían aumentado 15% y aportado 1,43 puntos porcentuales a la variación del IPIM. En octubre, sus precios avanzaron 1,8% y su incidencia se redujo a 0,19 puntos.
Los productos refinados del petróleo tuvieron el comportamiento inverso: pasaron de un incremento mensual del 2,2% en septiembre al 4,6% en octubre. Su contribución al índice general aumentó de 0,28 a 0,58 puntos porcentuales.
Caputo puso especialmente el foco en esa evolución: "Los productos refinados del petróleo tuvieron una suba de 4,6% en el mes, que significó una incidencia de casi 0,6 p.p. en la variación del nivel general".
Según el cuadro de incidencias del INDEC, los refinados explicaron aproximadamente el 37% del aumento mayorista de octubre. Fue la mayor contribución individual entre las divisiones relevadas.
Las sustancias y productos químicos aportaron otros 0,21 puntos, mientras el petróleo crudo y el gas sumaron 0,19. En conjunto, esas tres actividades concentraron cerca del 62% de la variación general.
El desplazamiento del protagonismo estadístico desde el crudo hacia los refinados no demuestra, por sí solo, una transmisión directa de precios entre ambas etapas de producción. Sí permite identificar qué componentes energéticos condicionaron el resultado de cada mes.
Alimentos e importados como ancla
La evolución de los demás sectores también contribuyó a desacelerar el índice. Alimentos y bebidas registraron un incremento de apenas 0,5%, frente al 1,7% de septiembre. Los productos agropecuarios aumentaron 0,6%, mientras las máquinas y equipos mostraron una variación negativa del 0,1%.
Entre las manufacturas, las sustancias y productos químicos subieron 2,2%, el cuero y calzado 2,3% y la madera y sus productos 2,2%. Los vehículos automotores, carrocerías y repuestos registraron un aumento del 1,3%.
Caputo también destacó que, dentro de los productos nacionales, "los productos primarios se incrementaron 1,1%, los manufacturados 1,8% y la energía eléctrica no presentó variaciones".
En la comparación interanual persisten diferencias importantes: el petróleo crudo y el gas acumularon un incremento del 73,3%, los refinados del 54,8% y la energía eléctrica del 53,1%, frente al 29,8% del índice general.
Los alimentos y bebidas mayoristas, en cambio, aumentaron 23,6% respecto de octubre de 2025, y los productos importados, 14,4%.