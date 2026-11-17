EN OCTUBRE LA INFLACIÓN MAYORISTA FUE DE 1,6%

✅ El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró en octubre una variación de 1,6% mensual y 29,8% interanual

✅ En el mes, los productos nacionales registraron una suba de 1,6% y los importados de 0,9%. Dentro de los…