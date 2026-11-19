Con los bolsillos flacos y el verano a la vista, los mejores precios de Brasil son una tentación para el turismo emisivo de argentinos dispuestos a playas bellas y baratas. Pero la devaluación del real en un 16% tras la elección de Lula Da Silva y su plan de ajuste acotado implica serios problemas para buena parte de la economía argentina, incluyendo sus reservas en el BCRA.
La devaluación de Brasil impacta en la industria y las economías regionales argentinas
Los socios electorales del presidente del vecino país lo acusan de "fraude electoral" por el ajuste. Pero los mercados desconfían por la deriva brasileña al déficit financiado con deuda y altas tasas. El real cae, los turistas argentinos celebran y las ventas desde nuestro país se angustian, incluyendo lácteos, vehículos y cereales de Santa Fe.
El desafío más grande es el del propio Lula, que hereda de sí mismo un déficit cercano al 9% del PBI y ya recibe acusaciones de “fraude electoral” de sus propios socios políticos por el ajuste que esboza su gobierno. Una “motosierra” amarga que sin embargo no conforma a los mercados: el real se devaluó 16%.
Pero el impacto también se siente de este lado de la frontera, sobre todo porque el movimiento del dólar en la Argentina va por detrás de la inflación. Según cálculos de Salvador Distefano, en los últimos 12 meses los precios en el país subieron 33,1% y el tipo de cambio 6,9%, lo que resulta en una inflación implícita en dólares del 24,5% anual.
Por ejemplo, en la industria automotriz, el 70% de unidades fabricadas en Argentina se exporta, y más del 62% de ese volumen va al vecino país.
Un real más débil encarece en esa moneda a los autos que cruzan la frontera (Cronos o 208), que de por sí ya pierden terreno frente a los “chinos” que se fabrican en el vecino país. Las pickups y utilitarios argentinos tienen ventaja porque hay menos competencia del otro lado de la frontera.
Economías regionales
Más allá del enfoque “porteño” del impacto, el Ieral de la Fundación Mediterránea avanzó sobre la vulnerabilidad comercial de las producciones del “otro agro” según su grado de dependencia del país vecino. Bienes como aceitunas, papas industrializadas y ajo concentran más del 60% de sus exportaciones en Brasil.
Jorge Day, responsable del informe, reseña las ventas externas del año 2025 (valuadas en millones de dólares de octubre de 2026). Su reporte categoriza a las economías regionales en tres estratos bien definidos según la gravitación del socio regional.
El caso más extremo es el de las aceitunas, con un 75% de sus ventas externas orientadas a Brasil, seguido por las papas industrializadas con un 69% y el ajo con un 63%. Para estas producciones, cualquier fluctuación en la demanda brasileña representa un impacto directo en el sostenimiento de su ecuación comercial.
Donde “Brasil es importante” porque representa del 30 al 60% de exportaciones es en rubros como la manzana (54%), la ciruela seca (51%), las pasas de uva (49%) y la pera (41%). Finalmente “Brasil es secundario (menos de 30%)” en mercados más diversificados o con baja inserción en el país vecino: allí destacan el aceite de oliva (29%), el vino (16%) y el tabaco (10%).
La evolución bilateral
En la sección dedicada a “La relación comercial con Brasil”, el trabajo examina “el peso de la Argentina como proveedor y de Brasil como destino” para el conjunto de bienes que denomina “otro agro”, a lo largo del período 2004–2026.
La “participación argentina en las compras de Brasil” exhibe una retracción de largo plazo, pasando de niveles cercanos al 60% hacia 2004 a una zona comprendida entre el 30% y el 35% en el trienio reciente (2024–2026). En paralelo, el “peso de Brasil en las ventas argentinas” experimentó un incremento relativo, consolidándose por encima del 35% hacia el cierre del período observado.
El documento del IERAL concluye en su apartado de “Perspectivas”, planteando el desafío comercial que afrontan estas cadenas de valor regionales ante el nuevo contexto político y de demanda en Brasil, sin incorporar cifras ni proyecciones de índole cambiaria.
Cómo se expone Santa Fe
De acuerdo con el informe oficial del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) sobre el período enero - septiembre del presente año, Brasil se ubicó como el segundo destino de exportación de Santa Fe, únicamente detrás de India (que lideró con el 18,2%) y por delante de China (5,8%).
El principal socio del Mercosur concentró el 6,0% del total de las exportaciones provinciales, con envíos por US$ 960 millones frente a los US$ 1.019,2 millones de igual período de 2025, lo que significó una baja interanual del 5,8% en valor.
Se despacharon en el período analizado 950,8 mil toneladas, registrando una disminución interanual del 14,2% en volumen. A diferencia de los envíos provinciales globales -donde predominan la harina y el aceite de soja que Brasil también produce- la canasta exportadora santafesina hacia Brasil se concentra en tres rubros principales:
El de los lácteos (25,6% del total hacia Brasil) fue el rubro más importante hacia ese mercado, sumando US$ 245,7 millones y experimentando un crecimiento interanual del 24,5%. El producto destacado en este segmento fue la mozzarella.
El material de transporte terrestre (18,8% del total hacia Brasil) alcanzó US$ 180,7 millones, con una caída interanual del 19,8%. La posición principal correspondió a vehículos para transporte de personas, de cilindrada menor o igual a 1000 cm³, con motor de émbolo o pistón de encendido por chispa.
Los cereales (14,9% del total hacia Brasil) totalizaron US$ 143,3 millones, marcando un descenso interanual del 21,5%. El producto principal fue el trigo y morcajo (excluidos el trigo duro y para siembra).
El resto de los rubros (40,7% del total hacia Brasil) sumaron envíos por US$ 390,3 millones, con una retracción del 5,8% respecto de 2025.