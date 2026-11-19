La herencia de Lula en Santa Fe

La devaluación de Brasil impacta en la industria y las economías regionales argentinas

Los socios electorales del presidente del vecino país lo acusan de "fraude electoral" por el ajuste. Pero los mercados desconfían por la deriva brasileña al déficit financiado con deuda y altas tasas. El real cae, los turistas argentinos celebran y las ventas desde nuestro país se angustian, incluyendo lácteos, vehículos y cereales de Santa Fe.