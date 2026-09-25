Estadísticas de Turismo Internacional

La brecha turística argentina se redujo casi un tercio en los primeros ocho meses del año

Aunque siguen saliendo más argentinos de los extranjeros que llegan, el desequilibrio medido en cantidad de turistas se redujo con fuerza frente al boom emisivo de 2025. En agosto ingresaron 432.900 extranjeros y viajaron al exterior 652.100 residentes. Brasil ofrece una de las postales más claras del cambio.