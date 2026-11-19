La actividad manufacturera santafesina volvió a contraerse en septiembre donde más de la mitad de las ramas produjo menos que el año pasado, acumula seis meses consecutivos de caídas y se encamina a cerrar uno de los peores años de la década, de acuerdo con el relevamiento difundido por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).
La industria santafesina volvió a contraerse en septiembre y acumula seis caídas mensuales consecutivas
El nivel de actividad en la provincia se redujo un 4,8% interanual, mientras que en nueve meses registró una disminución de 3,4% acumulada anual.
Según estos datos, el noveno mes del año tuvo una caída del 4,8% interanual, un 2,3% comparado con el mes de agosto y acumula en el año un retroceso del 3,4%, ubicándose en índice industrial de Fisfe un 4,7% por encima del registro de septiembre de 2023, pero un 7,8% por debajo respecto de septiembre de 2022. De los últimos 15 meses la actividad creció en tres y se retrajo en los restantes.
Fuerte retroceso en maquinaria agrícola
Una vez más, el sector de la maquinaria agrícola fue el que lideró las caídas con el 45,4% en la comparación interanual y suma 10 meses consecutivos de contracciones productivas de dos dígitos, un proceso de deterioro productivo difícil de encontrar en la historia económica argentina.
Las ramas de actividad que más crecieron en 2026 fueron la Industria siderúrgica (+62,3%), Vehículos automotores (+14,7%), Autopartes (+6,9%), Productos lácteos (+6,5%), Manufacturas de plástico (+6,4%), Edición e impresión (+6,2%), Papel y productos papel (+5,4%) y Carrocerías-remolques (+4,5%); mientras que Fiambres y embutidos tuvo el mismo comportamiento que el año pasado.
En tanto tuvieron caídas en su actividad Maquinaria de uso general (-1,3%), Molienda de cereales (-2,6%), Molienda de oleaginosas (-4,5%), Carne vacuna (-4,7%), Productos de metal y servicios de trabajo metales (-4,8%), Maquinaria de uso especial (-6,3%), Prendas de vestir (-6,5%), Muebles y colchones (-7,7%), Productos metálicos para uso estructural (-8,9%), y Maquinaria agropecuaria (-45,4%).
Para la entidad gremial empresaria, la elevada presión fiscal que enfrentan las empresas en la Argentina constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo productivo y la mejora de la competitividad. También el aumento de las tasas de interés producto de un endurecimiento de la política monetaria y las persistente tasas mensuales de inflación por encima del tipo de cambio que continúan desalentando la competitividad-precio, la demanda de bienes interiores y la producción manufacturera.
“La mayor competencia de productos importados -especialmente de bienes de consumo-, en algunos casos bajo condiciones de competencia desleal y contrabando, representa un aspecto de presión adicional sobre la situación de las empresas industriales al desplazar aún más la demanda interna”, dice el informe.
Pérdida de puestos de trabajo
Respecto de la situación del empleo en el sector industrial, de acuerdo con los datos de la Dirección Nacional de Estudios y Estadísticas Laborales de la secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, el empleo asalariado registrado en la Industria Manufacturera en nuestro país disminuyó, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, en el 68% del total de jurisdicciones departamentales con actividad fabril, sumando un total de 80 mil personas las perdieron su empleo industrial registrado.
En la provincia de Santa Fe, los departamentos Rosario (-3.202), La Capital (-783), Constitución (-649), Castellanos (-548) y General Obligado (-426) fueron las cinco jurisdicciones con mayor pérdida de puestos de trabajo en la industria manufacturera. Las provincias de Mendoza y Neuquén reúnen a los departamentos de mayor generación de empleo manufacturero.