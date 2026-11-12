Contradiciendo el discurso oficial, que asegura haber sacado de la pobreza a 14 millones de argentinos desde diciembre de 2023, el “nowcast de pobreza” que elabora la Universidad Di Tella señaló en su último informe que el 32,6% de la población no contaba con los recursos mínimos para satisfacer sus necesidades básicas al 30 de septiembre de este año.
Un tercio de los argentinos es pobre
Un informe de la Universidad Di Tella relevó que el 32,6% de la población urbana no tenía los recursos mínimos para satisfacer sus necesidades básicas.
Alcance en los centros urbanos
Esto significa, proyectando las cifras, que aproximadamente el 33 por ciento de las personas viven en hogares urbanos pobres y si tenemos en cuenta que según la Encuesta Permanente de Hogares la población urbana es de alrededor de 30 millones de personas, significa que casi 10 millones de personas viven en hogares urbanos pobres. A esta cifra de pobreza hay que sumarle las personas que viven en la indigencia que se ubicó en el 7,1% de la población, una décima más que hace un año.
El nowcast de pobreza de la Universidad Di Tella estima la incidencia de la pobreza de manera semestral medida en términos del porcentaje de personas que viven en hogares urbanos pobres. Se actualiza todos los meses y la estimación está basada en la proyección de la estructura del mercado laboral y de los deciles de los ingresos totales familiares de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC comparado con estimaciones de la canasta básica total utilizando el Índice de Precios al Consumidor.
Según el indicador de la Di Tella, la canasta básica total (CBT), que incluye alimentos y otros bienes y servicios esenciales como transporte, vestimenta, salud y vivienda, se estimó en un promedio de $ 501.764 por adulto equivalente para el semestre abril-septiembre, lo que representa un aumento del 36,1% interanual contra un aumento del 27,7% de los ingresos totales familiares.
Tendencia alcista e impacto interanual
El dato difundido por la Universidad Di Tella está en línea con el último oficial dado a conocer por el Indec que señala que al cierre del segundo semestre la pobreza en el país es del 32,2%, y destaca que mantiene una tendencia alcista ya que al 31 de agosto la medición de la Di Tella habría dado 31,3%, lo que revela un aumento de 1,3 puntos o cerca de 500.000 personas más que cayeron en la pobreza en el mes de septiembre. La comparación interanual muestra una variación de 3,2 puntos, equivalente a 1,3 millones de personas.