El petróleo y el maíz explicaron más de la mitad del crecimiento de las exportaciones argentinas en octubre, mes en el que las ventas al exterior alcanzaron un nuevo récord histórico mientras se profundizó la caída interanual de las cantidades importadas.
Se amplía la brecha entre lo que la Argentina vende y compra al mundo
El petróleo y el maíz impulsaron otro récord exportador, mientras se profundizó la caída de las importaciones destinadas a la producción. Caputo destacó resultados con cifras inéditas y Milei apuntó contra quienes reclaman por el atraso cambiario.
El INDEC informó este jueves que "las exportaciones alcanzaron USD 10.061 millones y las importaciones, USD 6.668 millones, lo que representó un aumento interanual de 26,4% y una caída de 6,7%, respectivamente".
La balanza comercial registró un superávit de US$ 3.394 millones y acumula un saldo favorable de US$ 24.568 millones en los primeros diez meses del año, más del triple que en igual período de 2025.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó a través de su cuenta de X que "en los últimos 12 meses, las exportaciones acumularon USD102.943 millones, también récord histórico".
Subrayó, además, que "las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) ascendieron a USD 2.685 millones, registrando el mayor valor para un mes desde agosto de 2011".
Por su parte, el presidente Javier Milei aprovechó los resultados para ironizar sobre quienes cuestionan la política cambiaria del Gobierno: "El atraso cambiario más loco de todos los tiempos en la historia del mundo... CIAO!".
Petróleo, maíz y mejores precios
Según el INDEC, las exportaciones aumentaron "por subas de 19,7% en los precios y de 5,6% en las cantidades". "Todos los rubros crecieron en valor, con aumentos tanto en los precios como en las cantidades. Se destacó CyE (93,9%), impulsado por los precios (56,2%) y por las cantidades (24,8%)", precisó el organismo.
Las exportaciones de petróleo crudo alcanzaron US$ 1.169 millones, con un incremento interanual del 121,7%, mientras que las de maíz sumaron US$ 887 millones, un 139,3% más que un año atrás. Entre ambos productos explicaron aproximadamente el 55% del incremento interanual del valor de las exportaciones argentinas.
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) había anticipado parte de este escenario en su último informe semanal, al destacar que los embarques de maíz de octubre superaron los 3,97 millones de toneladas, "el valor más alto del que se tenga registro para ese mes".
En tanto, los términos del intercambio mejoraron 6,1% interanual y representaron, según el INDEC, una ganancia de US$ 514 millones durante octubre y de US$ 2.603 millones en lo que va del año.
Menos compras para producir
La contracara del récord exportador estuvo en la evolución de las importaciones. El informe indicó que disminuyeron 6,7% interanual "como resultado de una suba de 12,8% en los precios y una caída de 17,3% en las cantidades".
El aumento de los precios explica por qué las compras de bienes de capital crecieron 2,9% en dólares pese a que sus cantidades disminuyeron 11,2%. Algo similar ocurrió con los bienes intermedios: aumentaron 1,9% en valor, pero retrocedieron 7,9% en volumen.
Más pronunciada fue la reducción de las cantidades importadas de piezas y accesorios para bienes de capital, del 27,7% interanual. En diez meses, las compras de estos productos acumulan una caída del 26,2%, mientras que las de bienes de capital retrocedieron 13,6%.
La menor demanda de maquinaria, insumos y componentes constituye una señal de las dificultades que atraviesan la inversión y la actividad productiva, aunque también inciden los cambios en los precios relativos y la elevada base de comparación de 2025. Caputo destacó, en contrapartida, que "en términos desestacionalizados, las importaciones crecieron 1,5% mensual".
El precio del dólar y el desafío de las reservas
La reacción de Milei reavivó una discusión que el propio Presidente viene abordando en defensa del esquema cambiario a partir del crecimiento de las exportaciones y las compras de divisas del Banco Central.
Sin embargo, el desempeño exportador agregado no necesariamente refleja las condiciones de competitividad de todas las actividades. Consultoras económicas vienen advirtiendo que los buenos resultados energéticos y agrícolas pueden disimular los efectos del nivel cambiario sobre la balanza comercial, pero no sobre los márgenes de otros sectores productivos. Por ejemplo, en octubre, pese al crecimiento de los grandes rubros exportadores, las ventas argentinas a Brasil disminuyeron 2,7% interanual.
Las diferentes velocidades de la economía argentina quedaron reflejadas en el último REM del Banco Central. "El superávit comercial anual esperado sería de USD27.761 millones (+USD2.060 millones que en el REM anterior)", consignó el informe. La corrección respondió fundamentalmente a una mejora en las expectativas de exportaciones, que pasaron de US$ 101.200 millones a US$ 103.434 millones.
En sentido contrario, los analistas del mercado redujeron del 1,5% al 0,7% su proyección de crecimiento económico para 2026. Estimaron que el PBI se habría contraído 2,3% durante el tercer trimestre —1,4 puntos porcentuales más que lo previsto en septiembre—, aunque esperan una recuperación del 2% para los últimos tres meses del año.