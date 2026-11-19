Nuevo superávit comercial

Se amplía la brecha entre lo que la Argentina vende y compra al mundo

El petróleo y el maíz impulsaron otro récord exportador, mientras se profundizó la caída de las importaciones destinadas a la producción. Caputo destacó resultados con cifras inéditas y Milei apuntó contra quienes reclaman por el atraso cambiario.