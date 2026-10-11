La sede del Poder Ejecutivo Nacional se ha convertido en el centro operativo de las negociaciones con los gobernadores para lograr los objetivos fijados por La Libertad Avanza en lo que resta del 2026 y el inicio del año electoral. Karina Milei junto a los primos Menem, Diego Santilli y su segundo en la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt, apuran acuerdos que apuntan a sostener el decreto 70/23 -con la mayoría de las desregulaciones de Federico Sturzenegger-, y en particular, urgen la reforma política sin perder el control del Congreso, en el que la oposición insiste con promover la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y dar soluciones a los deudores morosos. Para estos dos puntos, la administración central intentará introducir un proyecto propio que imponga un régimen permanente que pierda la transitoriedad en el primero de los temas, y en el segundo, se buscará extender los tiempos de la discusión y así evitar el impacto fiscal de las medidas. En ambos casos, LLA quiere consolidar el vínculo con los legisladores acuerdistas del PRO y la UCR con la finalidad de asegurar el tercio de votos. Consolidar el blindaje legislativo para sostener la posibilidad de vetos presidenciales, es la otra opción que barajan los capitostes violetas si es que las cosas no salen como esperan.
El gobierno de La Libertad Avanza acelera acuerdos con los gobernadores y busca apaciguar su interna
En Casa Rosada se cocina la pretensión oficial de eliminar las PASO mientras los Milei contienen a Bullrich y les bajan el tono a las divergencias endógenas antes de que el Presidente inicie una nueva gira internacional
El factor Bullrich
El 3 de junio pasado, en medio de tironeos y diferencias, Karina Milei recibió a Patricia Bullrich en su despacho de la Casa Rosada. Tras el encuentro, la titular del bloque libertario en la Cámara alta publicó una foto de las dos con un texto que decía: "Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Javier Milei". Sin embargo, los chisporroteos no cesaron. Luego de las divergencias en el nombramiento de integrantes en el Poder Judicial y las desavenencias que activó el Presupuesto 2027 con los cambios en Discapacidad, la ex dirigente de Propuesta Republicana decidió encontrarse directamente con el primer mandatario en la Residencia de Olivos. Al finalizar el cónclave, ella publicó en X que fue una “conversación profunda”, en la que “hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad”. Un funcionario del ‘karinismo’ le dijo a El Litoral, “Patricia es un valor agregado en esta gestión y siempre es interesante escucharla, conoce como pocos los vericuetos de la política. No creemos que quiera competir por la presidencia en este turno, quizás sí en 2031. Eso de la edad no es un límite para ella que es una mujer sana y muy activa. Dividir el voto y abrirle la puerta otra vez al kirchnerismo no está en los planes de nadie”, sentenció la fuente.
Desmentida sobre cambios en Economía
Mucho se habló acerca de la presencia del economista Alberto Ades en la reunión de Gabinete que encabezó Milei el día lunes. El ministro de Economía, Luis Caputo, faltó a la cita, según informó, debido a un malestar físico. Lo que ocurrió es que poco después, con su presencia en un streaming oficialista, la ausencia generó suspicacias y todo tipo de especulaciones. El encargado de neutralizar las hipótesis sobre un posible cambio en el Palacio de Hacienda, fue el mismo Ades, quien salió a explicar que él no presentó ningún “plan económico alternativo”, y agregó que no pretende ocupar ningún cargo porque reside en la ciudad de Nueva York. Un funcionario del Ministerio le comentó a este diario: “Tranquilos, ‘Toto’ está más firme que nunca. Equipo que gana no se toca”, enfatizó el informante, que a la vez añadió que “esas son operaciones sin sustento que buscan desestabilizar al Gobierno. El compromiso y la responsabilidad es total, tanto de parte del ministro como de todos los que colaboramos con él. Estamos trabajando para que el proyecto que encabeza el Presidente llegue a buen puerto y reelija, y para eso es indispensable no tocar el engranaje que garantiza el orden de las cuentas públicas con su consecuente crecimiento”, cerró.
En busca de la eliminación de las PASO
El tiempo se agota y acelerar la resolución de la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que quieren los libertarios es prioridad. La estrategia de los hermanos Milei para lograr su objetivo se basa en combinar el intercambio de recursos económicos, el empeño en dar gobernabilidad mutua y participación en el diseño del armado electoral de cara al 2027. El Presupuesto del venidero año es uno de los puntos centrales en el que los mandatarios provinciales buscan tener garantizados -por escrito- los fondos que requieren. Según voceros informales de la Casa de Gobierno, fueron varios los caudillos distritales que propusieron auspiciar las colectoras, algo que por el momento fue descartado por la fuerza libertaria. Ante la falta de confianza mutua, la comandancia del partido violeta les propone respaldar la derogación de las PASO primero, y más tarde cerrar pactos electorales en cada territorio. Vale recordar que, por el momento, quienes sellaron alianzas electorales con la Rosada son únicamente, el entrerriano del PRO, Rogelio Frigerio; el radical chaqueño, Leandro Zdero, y el mendocino -también de la UCR-, Alfredo Cornejo, quien, frente a la imposibilidad de renovar mandato, insiste en que los mileístas dejen de impulsar la candidatura del ex ministro de Defensa y actual diputado nacional oficialista, Luis Petri. Una discusión que aún permanece abierta.
Agenda de proyección internacional
Mientras los eventos se suceden a nivel local, Javier Milei le vuelve a dar importancia a su rol de figura que representa y encabeza el ala liberal en la región, donde la mayoría de los países eligieron gobiernos acordes a sus ideas. En ese sentido, y si no hay cambios de agenda a último momento, el martes 13 de octubre el jefe de Estado argentino parte en un vuelo especial rumbo a Washington acompañado, entre otros, por el canciller Pablo Quirno. Al arribar en su décimo noveno viaje a los Estados Unidos, JM participará como orador principal en la Official Hispanic Heritage Gala, organizada por Latino Wall Street y La Derecha Diario en el Andrew W. Mellon Auditorium. Allí coincidirá con Eduardo Bolsonaro, con quien tendrá un encuentro informal en la previa a la segunda vuelta presidencial en la República Federativa de Brasil, donde su hermano competirá por la primera magistratura contra Luiz Inácio Lula da Silva.
Los encargados de la comunicación y prensa de la Presidencia de la Nación adelantaron que Milei también tendrá actividades con empresarios, inversores y referentes de la comunidad latina y judía. Al retornar, el titular del Ejecutivo estará muy pocas horas en la Argentina porque continuará su gira en el exterior el día lunes 19/10, cuando tiene pensado llegar a Madrid (España) donde mantendrá reuniones con dirigentes de la ultraderecha ibérica como Santiago Abascal del partido Vox y la presidenta de la comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Todo esto en el marco del adelantamiento de los comicios nacionales en ese país, que el actual mandatario, Pedro Sánchez, fijó para el 29 de noviembre.