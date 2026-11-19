El presidente Javier Milei recibió este jueves una distinción por parte de la Organización Sionista Mundial (OSM) durante una ceremonia que se llevó a cabo en la sede de la AMIA.
Milei recibió una distinción en la AMIA y destacó el lazo histórico de Argentina e Israel
En la reconstruida sede de Pasteur, el jefe de Estado valoró la sanción del juicio en ausencia y ratificó la hermandad histórica entre ambas naciones.
El reconocimiento se lo entregó el titular de OSM, Yaakov Hagoel, en reconocimiento a su lucha contra el antisemitismo y su defensa del pueblo de Israel.
El mandatario brindó un discurso en el que agradeció la distinción y destacó que el acto se hiciera en el edificio reconstruido de la AMIA, al que definió como una respuesta a aquellos que efectuaron el atentado terrorista el 18 de julio de 1994.
A su vez, resaltó el compromiso de su gobierno con el avance de la causa judicial y sobre todo con la inclusión de la figura del juicio en ausencia al sistema jurídico argentino.
El reclamo histórico de justicia
En otra parte de su alocución, el jefe de Estado se refirió al tratado judío Pirkei Avot y a una enseñanza del rabino Tarfón: "No estás obligado a completar la tarea, pero tampoco eres libre de abandonarla".
El presidente explicó que esa frase hace alusión a las personas que se ocuparon de mantener vivo el reclamo de justicia durante décadas y no dejaron de exigir que la causa avanzara.
"Recibo con profunda emoción la distinción que me entregó la Organización Sionista Mundial en este edificio que se reconstruyó sobre el dolor y que se mantiene en pie como la mejor respuesta a sus destructores”, manifestó.
Milei recordó que el 18 julio de 2024, cuando se conmemoraron 30 años del atentado a la AMIA, dejó en claro que su gestión se propondría terminar con lo que llamó tres décadas de omisiones e impulsar una ley que permitiera realizar juicios en ausencia.
En ese punto, se dirigió directamente a Hagoel e hizo hincapié en que el dirigente había visitado Argentina ese mismo año. “Hoy, dos años después, ese compromiso que asumimos con los familiares y con todos los argentinos dejó de ser una promesa”, destacó respecto a la sanción de la Ley 27.784.
La normativa consiguió la aprobación en febrero de 2025 y fue promulgada en marzo de ese mismo año. Luego en septiembre de 2026, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la constitucionalidad del mecanismo para juzgar en ausencia a los acusados prófugos por el atentado a la AMIA.
Fundamentos históricos
En otro pasaje de su dicurso, el mandatario puso el acento en los fundamentos históricos del sionismo y el derecho del pueblo judío a vivir en su tierra ancestral.
“El sionismo nació de una idea tan simple como poderosa: un pueblo milenario perseguido durante siglos tiene derecho a vivir seguro en la tierra de sus antepasados”, aseveró.
Agregó que Argentina reconoce ese derecho y recordó que fue uno de los primeros países en reconocer al Estado de Israel, en 1949.
En esa línea, definió a los dos páíses como naciones hermanas, que comparten el dolor causado por el terrorismo y la convicción de que la libertad se defiende siempre.
“Entre Israel y la Argentina existe un vínculo que se tejió en la alegría y también en el dolor", afirmó y remarcó: "Somos naciones hermanas en el dolor porque ambas conocimos al terrorismo en carne propia y somos naciones hermanas en la convicción porque ambas sabemos que la libertad hay que defenderla todos los días”.
El presidente también les habló a las víctimas de los atentados y a sus familiares. “A quienes ya no están, hoy les ofrecemos nuestra memoria; a sus familias, nuestra compañía y nuestro compromiso con la justicia siempre que haga falta”, expresó.
También manifestó su respeto por los sobrevivientes, por haber seguido adelante y por mantener vivo el testimonio de lo que pasó. Al mismo tiempo, resaltó la contribución de la comunidad judía argentina al país y reiteró su compromiso con ella.
“El pueblo de Israel, la amistad de una nación hermana que eligió estar a su lado”, subrayó.
Para concluir, Milei expresó: “Que Dios bendiga a la República Argentina, que Dios bendiga al pueblo de Israel, que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Am Israel Jai!”.