El Gobierno argentino rechazó categóricamente la decisión de Irán de declarar organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea nacionales y calificó la medida como una acusación “inadmisible” contra instituciones legítimamente constituidas.
Cancillería rechazó que Irán declare terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas
El Ejecutivo calificó de inadmisible el señalamiento a las fuerzas armadas y reiteró el pedido de captura para los acusados por los atentados terroristas.
A través de un comunicado oficial, la Cancillería sostuvo que ambas fuerzas están subordinadas a la Constitución Nacional y desarrollan sus funciones con respeto a las leyes nacionales, el derecho internacional, los tratados y acuerdos internacionales y la soberanía de los Estados.
En el documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores también recordó que la Justicia argentina atribuyó responsabilidad a la República Islámica de Irán por los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994.
Además, cuestionó que Teherán continúe sin cooperar con los tribunales argentinos, incumpla las órdenes internacionales de detención vigentes y haya designado en cargos de alta responsabilidad a personas requeridas por la Justicia.
Exigencia de cooperación judicial
“Tres décadas después, los acusados no han comparecido ante la justicia argentina”, remarcó Cancillería, que volvió a exigir a Irán que coopere plenamente con la investigación y ponga a disposición de los tribunales a los acusados.
Por último, el Gobierno reafirmó su compromiso con la memoria de las víctimas y la búsqueda de justicia, expresó su solidaridad con los familiares y la comunidad judía argentina y ratificó su rechazo a toda forma de terrorismo.