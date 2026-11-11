Irán anunció que considera organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas, en respuesta a la decisión del gobierno de Javier Milei de incorporar a la Guardia Revolucionaria iraní al listado de entidades terroristas. La determinación fue comunicada este miércoles por el Ministerio de Exteriores de la República Islámica, que calificó la medida de Buenos Aires como un "acto hostil" y advirtió sobre posibles consecuencias.
Irán incluyó a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas en su lista terrorista
La decisión fue anunciada por la Cancillería iraní como represalia por la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. Teherán advirtió que el Gobierno argentino deberá afrontar las consecuencias.
La decisión profundiza el conflicto diplomático entre ambos países, en un escenario marcado por las acusaciones contra Irán por su presunta responsabilidad en los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994.
Organizaciones terroristas
La declaración iraní alcanza específicamente a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas. El Ejército, en cambio, quedó excluido de la medida.
A través de un comunicado, la Cancillería de Irán explicó que la decisión se ampara en una legislación nacional que contempla medidas de reciprocidad contra los países que acompañen la determinación de Estados Unidos de considerar terrorista a la Guardia Revolucionaria.
"Obviamente, el gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias de esto", advirtió el Ministerio de Exteriores iraní, aunque no detalló qué otras acciones podría implementar en respuesta.
El antecedente
La reacción de Teherán llegó después de que la administración de Javier Milei declarara organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán, una decisión anunciada a fines de marzo de 2026.
En aquel momento, el Gobierno argentino fundamentó la medida en "informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino".
La decisión también estuvo vinculada con las investigaciones por los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, ocurrido en marzo de 1992, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado en julio de 1994.
Ambos ataques fueron atribuidos a Irán y al grupo chií libanés Hezbollah y permanecen impunes.
La postura argentina se enmarcó en un mayor acercamiento diplomático con Estados Unidos e Israel, países que mantienen un enfrentamiento con el régimen iraní.
Reino Unido y la Guardia Revolucionaria
La decisión contra las fuerzas militares argentinas no es un hecho aislado. A comienzos de noviembre, Irán había declarado organizaciones terroristas a la Marina Real y a la Real Fuerza Aérea británicas. Además, calificó al servicio de inteligencia exterior MI6 como un "grupo hostil".
En aquella oportunidad, el Ministerio de Exteriores iraní justificó la medida como una "respuesta a las acciones hostiles del gobierno británico contra la República Islámica de Irán durante el último año, incluida la participación en la guerra impuesta por Estados Unidos y el sionismo contra Irán".
Por su parte, Estados Unidos había incluido a la Guardia Revolucionaria iraní en su listado de organizaciones terroristas en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump.
La Unión Europea también adoptó una medida similar en enero de 2026, luego de la represión de las protestas antigubernamentales en territorio iraní.
Con esta nueva declaración, las relaciones entre Argentina e Irán suman otro capítulo de tensión diplomática, en medio de sus diferencias por la política internacional y las investigaciones de los atentados ocurridos en Buenos Aires.