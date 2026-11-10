Rusia y Ucrania retomaron este martes las negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo de paz, con Estados Unidos como mediador.
Rusia y Ucrania retomaron las negociaciones de paz con Estados Unidos como mediador
Las delegaciones de Moscú y Kiev volvieron a reunirse en Abu Dabi después de nueve meses sin diálogo directo. Las conversaciones están centradas en las garantías de seguridad y en las condiciones para poner fin al conflicto.
El encuentro se desarrolla en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, y marca la reanudación de las conversaciones tripartitas después de nueve meses de interrupción, período en el que la atención diplomática de Washington estuvo concentrada en la guerra en Irán.
La reunión se realiza a puertas cerradas y tiene como uno de sus principales ejes la discusión sobre las garantías de seguridad para ambos países una vez que termine el conflicto. La primera jornada se extendió durante varias horas y está previsto que las conversaciones continúen este miércoles.
El reinicio del diálogo representa un nuevo intento diplomático para acercar posiciones, en un escenario en el que Moscú y Kiev mantienen demandas contrapuestas. Mientras Rusia busca discutir un esquema de seguridad más amplio para Europa, Ucrania insiste en obtener garantías que impidan una nueva ofensiva rusa en el futuro.
Quiénes participan de las negociaciones en Abu Dabi
La delegación rusa está encabezada por Vladímir Medinski, asesor del presidente Vladimir Putin, quien ya había participado en encuentros anteriores entre ambos países. También integran el equipo el viceministro de Relaciones Exteriores Serguéi Riabkov, su par Mijaíl Galuzin y representantes de la inteligencia militar rusa.
Por parte de Ucrania, el principal negociador es Rustem Umérov, actual jefe del servicio de inteligencia exterior. Lo acompaña Kirilo Budánov, jefe de Gabinete del presidente Volodímir Zelenski y general de la inteligencia militar. También se esperaba la participación de otros funcionarios y asesores del gobierno ucraniano.
Estados Unidos está representado por los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes mantienen contactos con las dos partes para intentar reducir las diferencias. Antes del encuentro tripartito, la delegación ucraniana mantuvo consultas con representantes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, la OTAN y la Comisión Europea.
Sin embargo, Rusia rechazó que los representantes europeos participen directamente de la mesa de negociación con Moscú y Kiev. Los países de la Unión Europea buscan tener un papel en el proceso, debido a que cualquier acuerdo sobre la seguridad del continente tendría consecuencias directas para la región.
Las diferencias que complican un acuerdo de paz
Uno de los principales obstáculos sigue siendo la cuestión territorial. Moscú mantiene sus exigencias sobre el Donbás, en el este de Ucrania, mientras que el gobierno de Zelenski rechaza entregar territorios que considera parte de la soberanía ucraniana.
También existen posiciones enfrentadas sobre las garantías de seguridad. Kiev busca compromisos concretos de sus aliados para evitar una nueva invasión, mientras que el Kremlin pretende que las conversaciones incluyan un marco de seguridad para toda Europa y cuestiona la expansión de la OTAN hacia el este.
El gobierno ruso sostiene que esos aspectos deben discutirse antes de avanzar sobre los términos específicos para terminar la guerra. Ucrania, en cambio, considera prioritario alcanzar una paz duradera y contar con mecanismos que respalden su seguridad.
Hasta ahora, las rondas anteriores de conversaciones entre los tres países no consiguieron avances sustanciales hacia un acuerdo integral. Los resultados concretos se limitaron principalmente a compromisos humanitarios, como intercambios de prisioneros y la entrega de cuerpos de soldados fallecidos.
La reanudación del diálogo abre una nueva instancia diplomática, aunque las diferencias entre las partes mantienen en duda la posibilidad de alcanzar un entendimiento en el corto plazo.