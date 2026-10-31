Guerra en Europa

Nuevos ataques cruzados afectan instalaciones eléctricas y refinerías en Rusia y Ucrania

Bombardeos rusos dejaron a cerca de 280.000 familias ucranianas sin electricidad, mientras que un ataque ucraniano provocó un incendio en una importante refinería de la ciudad rusa de Ufá. Los nuevos episodios complican los intentos de establecer una tregua sobre infraestructuras energéticas.