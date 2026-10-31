La guerra entre Rusia y Ucrania volvió a registrar ataques contra instalaciones estratégicas de ambos países, con especial impacto sobre el sector energético. Durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado 31 de octubre, drones rusos alcanzaron instalaciones eléctricas ucranianas, mientras que fuerzas ucranianas atacaron una refinería en territorio ruso.
Nuevos ataques cruzados afectan instalaciones eléctricas y refinerías en Rusia y Ucrania
Bombardeos rusos dejaron a cerca de 280.000 familias ucranianas sin electricidad, mientras que un ataque ucraniano provocó un incendio en una importante refinería de la ciudad rusa de Ufá. Los nuevos episodios complican los intentos de establecer una tregua sobre infraestructuras energéticas.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, informó que los bombardeos rusos dejaron sin suministro eléctrico a aproximadamente 280.000 familias en las regiones de Kiev y Dnipropetrovsk.
A través de un mensaje publicado en Telegram, el mandatario señaló que los ataques provocaron dificultades en el abastecimiento de energía en distintas zonas del país y volvió a reclamar asistencia internacional para fortalecer la capacidad defensiva ucraniana.
"Estos ataques rusos han provocado una situación difícil en el suministro eléctrico en varias de nuestras regiones", expresó Zelenski. También sostuvo que los bombardeos contra instalaciones civiles continúan de manera sistemática.
Ucrania atacó una refinería en la ciudad rusa de Ufá
En respuesta a la ofensiva rusa, Ucrania lanzó un ataque con drones contra la refinería Bashneft-Novoil, ubicada en la ciudad de Ufá, en el suroeste de Rusia. El episodio provocó un incendio en las instalaciones, según informó el medio independiente ruso Astra, a partir del análisis de imágenes difundidas por residentes de la zona.
De acuerdo con esa publicación, habitantes de la ciudad también reportaron ataques contra otras dos instalaciones industriales locales.
Bashneft-Novoil es uno de los principales complejos de refinación de Ufá, donde funcionan tres instalaciones de este tipo. Su producción incluye combustibles de alta calidad, gasoil, combustible para aviación y lubricantes, por lo que constituye un punto relevante para el abastecimiento energético ruso.
La refinería ya había sido alcanzada por un ataque el pasado 21 de septiembre. Posteriormente, Ucrania había interrumpido durante varias semanas sus operaciones contra este tipo de instalaciones, en el marco de los intentos diplomáticos para establecer una tregua energética.
La reanudación de estas acciones representa un nuevo obstáculo para las gestiones impulsadas por Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, había promovido un entendimiento entre Moscú y Kiev para evitar ataques contra infraestructuras energéticas.
Rusia informó el derribo de más de 400 drones
Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso informó que sus sistemas de defensa antiaérea derribaron 433 drones ucranianos de largo alcance durante la noche, en operaciones desarrolladas sobre 19 regiones del país.
En la región fronteriza de Briansk, un ataque con un dron contra la localidad de Klímovo provocó la muerte de dos civiles, un hombre y una mujer, y dejó otros cinco heridos, según informó el gobernador regional, Yegor Kovalchuk.
Los nuevos episodios reflejan la continuidad de los ataques contra objetivos estratégicos y la dificultad para alcanzar acuerdos que permitan reducir las operaciones militares sobre instalaciones esenciales.
La infraestructura energética se mantiene como uno de los principales escenarios de la confrontación, debido a su importancia para el funcionamiento de las ciudades, la actividad industrial y el abastecimiento de ambos países.