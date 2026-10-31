Las calles de distintas ciudades de Alemania serán escenario este sábado 31 de octubre de una jornada de movilizaciones convocada por el movimiento juvenil "Gen Z regelt" (La Generación Z manda). Los organizadores estiman que más de 165.000 personas podrían participar de las manifestaciones, previstas en 34 localidades del país.
Movilizaciones en Europa: Alemania espera manifestaciones en 34 ciudades
Los reclamos incluyen el rechazo al servicio militar obligatorio, el aumento del costo de vida y mayores inversiones en educación, salud y protección social. También se esperan movilizaciones en Francia y España.
La convocatoria reúne diferentes reclamos vinculados con las condiciones de vida de las nuevas generaciones. Entre los principales puntos figuran el rechazo a los planes para implementar el servicio militar obligatorio, el aumento del costo de vida y la demanda de mayores inversiones en educación, sanidad, seguridad social y políticas para enfrentar el cambio climático.
Ante la magnitud de la convocatoria, las fuerzas de seguridad alemanas prepararon un operativo especial para prevenir incidentes. Además, algunos comercios adoptaron medidas preventivas y protegieron sus escaparates ante la posibilidad de daños durante las concentraciones.
El movimiento organizador, por su parte, manifestó que su objetivo es desarrollar protestas pacíficas y rechazó expresamente cualquier forma de violencia. También pidió evitar provocaciones hacia las fuerzas de seguridad, el lanzamiento de objetos y la presencia de grupos que promuevan acciones violentas.
Medidas preventivas y preocupación en los comercios
La jornada se desarrolla en un contexto de preocupación por los episodios registrados durante recientes movilizaciones juveniles en otros países europeos. En Francia, algunas protestas derivaron en enfrentamientos, saqueos e incendios, situaciones que llevaron a las autoridades y al sector comercial alemán a reforzar las medidas de prevención.
En determinadas zonas, algunos establecimientos decidieron cerrar sus puertas temporalmente o proteger sus vidrieras para reducir posibles daños.
Sin embargo, desde las autoridades de seguridad señalaron que no recibieron información sobre convocatorias concretas a ejercer violencia durante las manifestaciones previstas en Alemania. Una portavoz del Ministerio del Interior indicó que distintos sectores y grupos también manifestaron interés en participar de las concentraciones, por lo que se mantendrá un seguimiento de la situación.
Un movimiento con presencia en cuatro ciudades
"Gen Z regelt" surgió hace pocas semanas y cuenta con un equipo central de coordinación integrado por unas 30 personas. Aunque su sitio web difunde las convocatorias en 34 ciudades, la organización asume directamente la responsabilidad de las manifestaciones previstas en Colonia, Berlín, Fráncfort y Múnich.
El viernes, sus representantes cuestionaron que la atención pública se concentrara principalmente en los posibles incidentes y señalaron que eso deja en segundo plano los motivos que impulsaron la convocatoria.
"La situación de los jóvenes es precaria y, aun así, siguen sin ser escuchados", expresó Veronika Dinter, portavoz del movimiento.
La iniciativa forma parte de una serie de movilizaciones juveniles que se vienen desarrollando en distintos países europeos, con reclamos relacionados con las condiciones económicas, el acceso a oportunidades y las políticas públicas destinadas a las nuevas generaciones.
Para este sábado también se anunciaron manifestaciones en Francia y España, en una jornada que refleja la extensión de estas expresiones de protesta en diferentes puntos del continente.