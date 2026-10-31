Un tiroteo en un local de artículos de Halloween ubicado en el norte de California dejó una persona muerta y otras seis heridas. El ataque ocurrió en un centro comercial de la ciudad de Fairfield, donde la Policía desplegó un operativo para encontrar a los responsables.
Tiroteo fatal en una tienda de Halloween en California: un muerto y seis heridos
El ataque ocurrió en un comercio de la cadena Spirit Halloween, ubicado en la ciudad de Fairfield. La Policía investiga lo sucedido y busca identificar a los responsables, mientras el FBI colabora con las pericias.
El episodio se registró poco antes de las 20:30 del viernes en una sucursal de Spirit Halloween, situada a unos 75 kilómetros al noreste de San Francisco. Hasta el momento, las autoridades no identificaron a los autores y continúan con la investigación.
Una persona murió y seis resultaron heridas
El comisario de Fairfield confirmó que una persona falleció por los disparos y que otras seis fueron trasladadas a hospitales. Al menos tres de ellas se encontraban en estado crítico.
Las autoridades señalaron que el lugar permanecía bajo un importante despliegue policial mientras avanzaban las pericias. También indicaron que todavía no se había podido establecer cuántas personas participaron del ataque ni identificar a los sospechosos.
El tiroteo ocurrió pocas horas antes del comienzo de Halloween, una de las celebraciones más populares de Estados Unidos. En ese momento, el comercio tenía una importante concurrencia de clientes que se acercaban a comprar disfraces y artículos para la fecha.
Momentos de pánico
Personas que se encontraban en el lugar describieron escenas de desesperación cuando comenzaron los disparos. Una de las testigos contó que su pareja estaba dentro del establecimiento y escuchó cinco detonaciones muy fuertes antes de escapar por una de las salidas del otro lado del centro comercial.
También relató que, durante los minutos posteriores, los clientes intentaban alejarse de la zona mientras corrían, gritaban y lloraban.
Otra persona que había llegado al centro comercial para dejar a una familiar contó que escuchó a un joven pedir ayuda después de haber sido herido. El episodio generó conmoción entre los vecinos de Fairfield, especialmente por haberse producido en vísperas de Halloween y en un espacio con gran movimiento de público.
El FBI colaborará con la investigación
La oficina del FBI en Sacramento anunció que enviaría a su Equipo de Respuesta a la Escena del Crimen para asistir a la Policía local en las tareas investigativas y en el análisis de las pruebas.
Los investigadores también podrán revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el centro comercial. Según explicaron las autoridades, ese material podría aportar información para reconstruir la secuencia del ataque y avanzar en la identificación de los responsables.
Por ahora, no se difundieron las identidades de las víctimas ni se informó sobre posibles detenciones. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del tiroteo y determinar quiénes participaron.